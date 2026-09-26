Σπάνια κλασικά αυτοκίνητα και φέτος στην Τριφυλία

Ο Δήμος Τριφυλίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα και τους συμμετέχοντες την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στην περιοχή της ΠΕ3 στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπου θα διεξαχθεί και αγωνιστική δοκιμή.

Σε σχετική ενημέρωση από το Δήμο Τριφυλίας τονίζεται: «Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τη διεθνή διοργάνωση «1000 Miglia Experience Greece». Δεν είναι απλά ένας αγώνας. Πρόκειται για μια επίδειξη ακριβείας με τη συμμετοχή κλασσικών αυτοκινήτων. Το 1000 Miglia θεωρείται το απόλυτο event για λάτρεις των ιστορικών και premium αυτοκινήτων, με συμμετοχές από σπάνιες κλασικές καλλονές μέχρι σύγχρονα hypercars.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στους Νομούς Αττικής, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, όπου τα πληρώματα θα συνδυάσουν την αυτοκίνηση με την παράδοση, τη φιλοξενία, τη μεσογειακή γαστρονομία και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διαδρομής θα είναι η στάση στην Κυπαρισσία, όπου θα πραγματοποιηθεί δοκιμασία ακριβείας (regularitytest) στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Σταθμός της διοργάνωσης για 2η χρονιά, περίπου στις 10:30 το πρωί της 1ης Οκτωβρίου θα είναι ο χώρος ΠΕ3 στην παραλία της Κυπαρισσίας. Ο Δήμος μας θα υποδεχθεί τα πληρώματα προσφέροντας αναμνηστικά δώρα και λιτό παραδοσιακό κέρασμα.

Η δοκιμή θα λάβει χώρα σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και υπό την επίβλεψη πιστοποιημένων κριτών της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, θα τοποθετηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός χρονομέτρησης, με αισθητήρες στο έδαφος και χειρισμό από έμπειρους εκπαιδευμένους από τις εθνικές ομοσπονδίες.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο που διεξάγεται ένας αγώνας regularity και να απολαύσει τα μοναδικά οχήματα σε δράση.

Είναι η ευκαιρία να δούμε από κοντά κομμάτια της παγκόσμιας αυτοκινητιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και να προβάλουμε τον τόπο μας. Το 1000 MigliaExperience είναι μια μεγάλη γιορτή, με παγκόσμια δημοσιογραφική προβολή, που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ιστορία. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον τόπο μας στα πληρώματα των οχημάτων απ’ όλο τον κόσμο, ενώ δεκάδες φωτογραφίες της Τριφυλίας θα κάνουν το γύρω του κόσμου. Δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους των πόλεων και τα οχήματα θα κινούνται με τήρηση του Κ.Ο.Κ.».

Υπεύθυνη της δράσης είναι η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου.

Κ.Μπ.