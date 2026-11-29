Τα Ριζανά, χτισμένα στις βόρειες πλαγιές του Ταϋγέτου, σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων, χαρακτηρίζονται ως το ορεινότερο χωριό της Μεσσηνίας και συγκαταλέγονται στους ορεινότερους οικισμούς της Πελοποννήσου.

Ένας τόπος που μοιάζει να βρίσκεται πιο κοντά στον ουρανό, μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Σήμερα, τα Ριζανά αποτελούν έναν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν γαλήνη, αναψυχή, πεζοπορικές εξορμήσεις και εξερεύνηση του αυθεντικού Ταϋγέτου. Η πρόσβαση στο χωριό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για ένα συμβατικό αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν αυτή την ξεχωριστή γωνιά της Μεσσηνίας.

Η θέα προς τον επιβλητικό Ταΰγετο είναι μοναδική. Το βουνό απλώνεται μπροστά σου, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές όψεις του, ενώ το φυσικό περιβάλλον προσκαλεί τον επισκέπτη να σταματήσει, να αναπνεύσει και να απολαύσει την απλότητα της στιγμής.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία έχει το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί συναντά κανείς μια φιλόξενη γωνιά για ξεκούραση, συντροφιά και γαστρονομικές συναντήσεις, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και κατάνυξης. Ένα σημείο αναφοράς που μπορεί να γίνει αφετηρία για όμορφες ανθρώπινες στιγμές και μικρές αποδράσει και φυσικά, η περιήγηση δεν σταματά εδώ. Η Κρύα Βρύση, ο Άγιος Πέτρος, τα Πηγάδια και οι γύρω ορεινές διαδρομές προσφέρουν ευκαιρίες για πεζοπορία και εξερεύνηση, αποκαλύπτοντας έναν Ταΰγετο που διατηρεί ακόμη μεγάλο μέρος της φυσικής και αυθεντικής του ταυτότητας.

Τα Ριζανά δεν είναι απλώς ένας ακόμη ορεινός προορισμός. Είναι μια αφορμή να ξαναγνωρίσουμε το βουνό, να ανακαλύψουμε μικρούς τόπους που παραμένουν έξω από τους συνηθισμένους τουριστικούς δρόμους και να αντιληφθούμε πως η αξία μιας εξόρμησης δεν βρίσκεται πάντοτε στην απόσταση που διανύουμε, αλλά στις στιγμές που κερδίζουμε.

Γιατί στον Ταΰγετο δεν μετράμε μόνο διαδρομές. Μετράμε εικόνες, ανάσες, παρέες και εμπειρίες. Τα Ριζανά αξίζουν μια θέση στον χάρτη των μικρών αποδράσεων της Μεσσηνίας. Και ίσως μια επίσκεψη να είναι η καλύτερη αφορμή για να ανακαλύψουμε πόση ομορφιά βρίσκεται ακόμη δίπλα μας.

Γιάννης Λάσκαρης

μέλος της πεζοπορικής βιωματικής ομάδας “Τα Γεράκια”