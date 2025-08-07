Οι απαλλοτριώσεις καθυστερούν το αντιπλημμυρικό στο Κερεζένια

Ομως, το σημαντικό έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς από το 2023 παραμένουν σε εκκρεμότητα οι απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, ο “Μορέας” δουλεύει σε σημεία που μπορεί να κάνει εργασίες, στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της Καλαμάτας, εκεί που ο κλειστός αγωγός “συναντάται” με το Κερεζένια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ροή και η μεταφορά των νερών της βροχής, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στην περιοχή.

Λόγω των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν από το 2023, οι σημαντικές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Κερεζένια δεν έγιναν ούτε το φετινό καλοκαίρι, τρίτο συνεχόμενο που θα μπορούσαν να γίνουν.

Η ολοκλήρωση του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της πόλης στα Γιαννιτσάνικα πηγαίνουν και άλλο πίσω, το καλοκαίρι του 2026, χωρίς και αυτό να είναι βέβαιο. Να αναφέρουμε ότι ιδιοκτήτης γης, κτήματος δίπλα στο Κερεζένια, έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απαλλοτρίωσης.

Το αντιπλημμυρικό στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο είναι προϋπολογισμού 17,4 εκ. ευρώ, εντάσσεται στα συμπληρωματικά έργα της σύμβασης παραχώρησης και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 24 μήνες, έως το τέλος του 2024.

Στο έργο έχει φτιαχθεί ο κλειστός αγωγός, δίπλα στον δρόμο, που θα μεταφέρει τα νερά της βροχής από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ στο ρέμα Κερεζένια και από κει στη θάλασσα, στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας.

Μετά τις εργασίες ελαφριάς εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης στο ρέμα Κερεζένια (θα γίνει 12 μέτρα πλάτος), για να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό, θα πρέπει να γίνουν και οι εργασίες σύνδεσης των ρεμάτων Πολιτέικο Ι και ΙΙ με τον κλειστό αγωγό.

Γ.Σ.