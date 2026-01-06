Νέα μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Δυτική Μάνη

Μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου του δήμου Δυτικής Μάνης εντάχθηκε στο «ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021–2025», σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Το έργο χρηματοδοτείται με 694.400 ευρώ δημόσια δαπάνη.

Η πράξη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης. Η εγκατάσταση θα γίνει σε containers στη θέση «Άγιος Μύρων», πλησίον υφιστάμενης γεώτρησης, και θα συνοδεύεται από δεξαμενές αποθήκευσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε μια περιοχή με αυξημένες εποχικές πιέσεις.

Παράλληλα, στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκε και μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο Πόρτο Χέλι του δήμου Ερμιονίδας, επίσης δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, με προϋπολογισμό 806.000 ευρώ. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας και περιλαμβάνει σύγχρονη μονάδα αντίστροφης όσμωσης, τις αναγκαίες συνοδές υποδομές, καθώς και αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100 kWp, ώστε να περιορίζεται το ενεργειακό κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εγκατάστασης.

Οι δύο νέες εντάξεις προστίθενται σε μια ευρύτερη αλυσίδα έργων ύδρευσης και αφαλάτωσης που υλοποιούνται στην Πελοπόννησο σε συνεργασία με τα Υπουργεία και τους Δήμους. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται η μονάδα αφαλάτωσης στη θέση «Μέσα Ντολός» στη Δυτική Μάνη με προϋπολογισμό 496.000 ευρώ, η μονάδα αφαλάτωσης στον δήμο Βέλου–Βόχας ύψους 1.550.000 ευρώ και η μονάδα αφαλάτωσης στην Κοινότητα Μονεμβασίας με προϋπολογισμό 223.200 ευρώ.

Σύμφωνα με δήλωση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, οι εντάξεις έργων αφαλάτωσης στη Δυτική Μάνη και την Ερμιονίδα αποτελούν μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για το νερό στην Πελοπόννησο, με παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνια προβλήματα επάρκειας και ποιότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες εποχικές ανάγκες.