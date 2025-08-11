Mε στόχο να παραδοθεί το 2028: Δουλεύεται εντατικά το Καλαμάτα - Μεθώνη

Σε πολλά μέτωπα δουλεύεται το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη έως τις γέφυρες πριν την Πύλο, με στόχο να παραδοθεί το 2028.

Τα δύο εργοτάξια του αναδόχου Aktor Ομιλος Εταιριών (συνένωση Aktor – Intrakat) μεταξύ Ανάληψης – Βελίκας (στο πρώην κέντρο “Ρομέο”) και στον δρόμο προς Καλλιθέα - Κυνηγού βρίσκονται σε οργασμό και θα σταματήσουν για διακοπές μόνο για μία εβδομάδα (την ερχόμενη).

Στο εργοτάξιο της Πυλίας συναντήσαμε τον εργοταξιάρχη Γιώργο Καλυβογιάννη, υπεύθυνο για το έργο από την Καζάρμα και κάτω.

Μας επεσήμανε ότι “όλα τα ζητήματα έχουν λυθεί. Μελέτες, απαλλοτριώσεις και θέματα με την Αρχαιολογία και μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς προβλήματα κι εμπόδια”.

Μας ενημέρωσε ότι η αρίθμηση των χιλιομετρικών θέσεων του έργου γίνεται από δύο σημεία: Το πρώτο με αρχή το Ασπρόχωμα (κόμβο Ζαφείρη) – 0 χιλιομετρική θέση έως τον Ριζόμυλο περίπου (το ρέμα της Βελίκας) 16.400 χιλιομετρική θέση. Το δεύτερο με αφετηρία την Πύλο – 0 χιλιομετρική θέση έως τον Ριζόμυλο περίπου (το ρέμα της Βελίκας) 25.700 χιλιομετρική θέση. Και είναι και το τμήμα Πύλος – Μεθώνη που θα βελτιωθεί, 7,9 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση από τον κ. Καλυβογιάννη:

Γίνονται: Εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες στην Καζάρμα, σε νέα χάραξη του δρόμου μεταξύ Καζάρμας και Χαραυγής.

Εργασίες σε 3 ισόπεδους κόμβους: ΙΚ3 – κόμβος Κυνηγού, ΙΚ4 – κόμβος Στενωσιάς και ΙΚ6 – Σουληνάρι.

Εκσκαφές ορυγμάτων και θραύση αδρανών μεταξύ των υπό κατασκευή γεφυρών Γ1 και Γ2 (στις στροφές πριν την Πύλο), από τη χιλιομετρική θέση 2.700 έως 3.500.

Κατασκευάζονται κιβωτοειδείς οχετοί και έχουν ολοκληρωθεί δύο κάτω διαβάσεις στις χιλιομετρικές θέσεις 4.100 και 9.300.

Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 μεγάλες γέφυρες στις στροφές πριν την Πύλο, μετά τη διασταύρωση προς Πύλα και Μπαλοδημέικα. Η πιο μεγάλη γέφυρα είναι η Γ2, μήκους 230 μέτρων. Σε αυτή έχουν ολοκληρωθεί τα ακρόβαθρα και οι τοίχοι αντιστήριξης προς Καλαμάτα κι έχει ξεκινήσει το μεσόβαθρο και η αναρρίχηση. Η γέφυρα Γ3 μήκους 202 μέτρων, στην οποία έχει ξεκινήσει η θεμελίωση των φρεατοπασσάλων. Και η Γ1 μήκους 190 μέτρων, στην οποία γίνεται εκσκαφή φρέατος που θα είναι 16 μέτρα βάθος, ενώ τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει η σκυροδέτηση.

Τελευταία κατασκευαστικά θα μείνει η βελτίωση του τμήματος Πύλος – Μεθώνη. Εχει προγραμματιστεί να δουλευτεί σε δύο χειμερινές περιόδους, από Οκτώβριο έως Μάιο, που είναι μειωμένη η κίνηση.

Το κλείσιμο του δρόμου προς την Πύλο, από το Σουληνάρι και από τη διασταύρωση προς Πύλα και Μπαλοδημέικα, θα παραμείνει, τουλάχιστον, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Γύρω στις 20 του μήνα κλιμάκιο του υπουργείου Υποδομών θα κατέβει στην περιοχή, για να ελέγξει την κατάσταση και να εκτιμήσει την επικινδυνότητα και να αποφασίσει με γνώμονα τις εργασίες που ακολουθούν, αν και κατά πόσο θα παραμείνει, ακόμα, κλειστός ο δρόμος.

Με εντατικούς ρυθμούς δουλεύεται και το τμήμα που επιβλέπεται από το πρώτο εργοτάξιο: Από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, τον δρόμο κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή έως και μετά το Νερόμυλο, όπου θα παρακαμφθεί το χωριό και θα καταργηθούν οι στροφές της περιοχής.

Εργασίες γίνονται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εργοταξιάρχη Θανάση Σπανό: Στον δρόμο κάτω από τη γραμμή, όπου μετά τον Πάμισο έως του “Παναγάκια” διαμορφώνεται η κατεύθυνση προς Καλαμάτα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Στις παρακάμψεις Μεσσήνης και Βελίκας και στην περιοχή του Ριζόμυλου (προς το Τζάνε), όπου πέρα από τον νέο κόμβο προς Πεταλίδι – Κορώνη, θα δημιουργηθεί και κόμβος για την εξυπηρέτηση της νέας μεγάλης μονάδας της ΤΕΜΕΣ στην παραλία μεταξύ Πεταλιδίου – Βελίκας.

Στην περιοχή δουλεύουν γεωτρύπανα στα ρέματα Μουρτιάς και Τυφλός και γίνεται ενίσχυση εδαφών.

Η νέα γέφυρα στον Πάμισο, μήκους 150 μέτρων, με 70 μέτρα μεταλλική σύμμεικτη κατασκευή, θα ξεκινήσει να θεμελιώνεται στο τέλος του χρόνου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, αφορά την κατασκευή - αναβάθμιση του τμήματος της εθνικής οδού Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος και Πύλος - Μεθώνη μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία διακριτά τμήματα: Τμήμα Α: Καλαμάτα - Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ. (θα είναι τετράιχνος, με 2 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας και παράδρομο, αλλά με ισόπεδους κόμβους). Τμήμα B: Ριζόμυλος - Πύλος μήκους 25,7 χλμ. Τμήμα Γ: Πύλος - Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2023 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με τον διακριτικό τίτλο Πυλία Οδός Α.Ε. (εφεξής ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) και η προθεσμία ήταν αρχικά 48 μήνες (4 χρόνια).

Η διάρκεια της σύμβασης της ΣΔΙΤ με την οποία υλοποιείται το έργο, είναι 360 μήνες (30 χρόνια), από τα οποία τα 4 είναι για την κατασκευή και τα άλλα 26 για τη συντήρηση. Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί στα 312,23 εκ. ευρώ και η αποπληρωμή του θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Το έργο περιλαμβάνει: Τη βελτίωση και αναβάθμιση περίπου 20 χλμ. υφιστάμενων οδών. Την κατασκευή νέας αρτηρίας σε ένα μήκος περίπου 30 χλμ. Την προσαρμογή και βελτίωση 7 χλμ. κάθετου οδικού δικτύου. Την κατασκευή νέου παράπλευρου οδικού δικτύου 40 χλμ., την κατασκευή 12 γεφυρών και πολλά συνοδευτικά τεχνικά έργα, όπως ισόπεδους κόμβους, υδραυλικά έργα, τοίχους αντιστήριξης κ.α., καθώς και κατασκευή 15 χλμ. τοπικών οδών πρόσβασης.