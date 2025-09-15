Η Καλαμάτα επίσημα στον «χάρτη» των υδροπλάνων - Με επιτυχία η δοκιμαστική πτήση της Hellenic Seaplanes (βίντεο+φωτο)

Μια νέα σελίδα στις αεροπορικές μεταφορές της χώρας γράφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλαμάτα με την άφιξη του πρώτου υδροπλάνου της Hellenic Seaplanes, το οποίο πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση και προσθαλασσώθηκε στο υδατοδρόμιο του λιμανιού, όπου και έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πλωτή προβλήτα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από τουλάχιστον μια δεκαετία και φιλοδοξεί να εντάξει την πόλη στον χάρτη των νέων αεροπορικών συνδέσεων, τόσο με τουριστικές εκδρομές όσο και με τακτικά δρομολόγια, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για ολόκληρη τη Μεσσηνία.

«Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν δέκα χρόνια, σήμερα αποκτά σάρκα και οστά» ανέφερε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, λέγοντας πως εφόσον η πόλη απέκτησε άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου και υδάτινου πεδίου, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της, με την τοποθέτηση της πλωτής προβλήτας. Ο ίδιος σημείωσε πως το επόμενο διάστημα τα υδροπλάνα θα εξυπηρετήσουν την πόλη με τουριστικές εκδρομές, μέχρι να ξεκινήσουν τα τακτικά δρομολόγια. Ο Λιμενάρχης Καλαμάτας Δημήτρης Νέζης έκανε λόγο για ένα έργο πνοής για την πόλη, τονίζοντας πως υλοποιείται ένα όραμα προοπτικής ανάπτυξης. «Ως Λιμεναρχείο είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε γραφειοκρατικά προβλήματα, ούτως ώστε η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να την υποστηρίξει» πρόσθεσε. Η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας Λυδία Εξηνταβελώνη ευχήθηκε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, και το υδροπλάνο να αποτελέσει έναν νέο τρόπο μετακίνησης επιβατών. Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους υπογράμμισε πως έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, τονίζοντας πως σύντομα θα δούμε κόσμο στο λιμάνι της Καλαμάτας να έρχεται, να κατεβαίνει από το υδροπλάνο και να επιβιβάζεται. Ο ίδιος σχολίασε πως σιγά - σιγά θα μπει στο χάρτη της χώρας το υδατοδρόμιο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μέσο. «Πρόκειται για μια εμπειρία ζωής να φεύγεις από λιμάνι αεροπορικώς και να φτάνεις σε λιμάνι» επεσήμανε, ενημερώνοντας πως εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσει να λειτουργεί εμπορικά το υδατοδρόμιο με μισθωμένες πτήσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2026 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Ο κ. Χαραλάμπους διευκρίνισε πως μεταξύ του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου του 2026 θα ξεκινήσουν οι πρώτες προγραμματισμένες καθημερινές πτήσεις σε προορισμούς -και προς την Καλαμάτα. «Πρόκειται για ένα από τα πιο ασφαλή μέσα. Αυτό που εγγυούμαστε είναι πως θα εφαρμοστούν στο έπακρον όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται» συμπλήρωσε, λέγοντας πως η Hellenic Seaplanes ακολουθεί μια φιλική τιμολογιακή πολιτική, με αποτέλεσμα μισή ώρα πτήσης να μην ξεπερνά τα 75-80 ευρώ. «Μια πτήση έτσι από την Αθήνα θα κοστίζει περίπου 80-85 ευρώ» πληροφόρησε, προσθέτοντας πως στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο τόσο προς το Αιγαίο, όσο και προς το Ιόνιο. «Παράλληλα, Κύθηρα, Αντικύθηρα και Κρήτη αναμένεται να αποτελέσουν βασικά δρομολόγια» πρόσθεσε, τονίζοντας πως θα δοθεί βάση στην Αθήνα με πτήσεις κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

3 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το υδατοδρόμιο Καλαμάτας εξυπηρετεί οργανωμένες και ναυλωμένες (charter) πτήσεις με υδροπλάνα, μέσω σύνδεσης της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με διάφορα γειτονικά λιμάνια της Πελοποννήσου, των Ιονίων και άλλων περιοχών. Ειδικότερα, οι πτήσεις από και προς την Καλαμάτα κατανέμονται σε τρεις χρονικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν ταξίδια με υδροπλάνα έως 20 λεπτών, έως 30 λεπτών καθώς και 45 λεπτών. Μέσω ενδιάμεσων (island hopping) και απευθείας πτήσεων, από-προς το υδατοδρόμιο Καλαμάτας πραγματοποιούνται αεροπορικά δρομολόγια υδροπλάνων στις αντίστοιχες υποδομές σε Κυλλήνη, Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κεφαλλονιά, Πάτρα, Αντίκυρα, Άλιμο, Μονεμβασιά, Γύθειο, Κύθηρα, Ναύπλιο, Πύλο καθώς και Κόρινθο.