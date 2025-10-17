Φιλιατρινό Φράγμα: Η ΖΙΤΑΚΑΤ προσωρινός ανάδοχος για αρδευτικά δίκτυα

Η διάρκεια υλοποίησης του έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ΖΙΤΑΚΑΤ προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση 27,56% Η επιτροπή του διαγωνισμού ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις, καθώς η προσφορά της ΖΙΤΑΚΑΤ χαρακτηρίστηκε ασυνήθιστα χαμηλή (είχε απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν). Οι εξηγήσεις της κρίθηκαν επαρκείς και ρεαλιστικές, οδηγώντας στην ανακήρυξή της ως προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας.

Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 12 εταιρείες. Πέρα από την ΖΙΤΑΚΑΤ, προσφορές έδωσαν επίσης οι: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (25,35), ΘΕΜΕΛΗ (24,36), ΤΕΚΑΛ-ΠΕΤΡΗΣ (22,90), ΘΑΛΗΣ-Τ&Τ (16,78%), ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (16,44%), ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (15,56%), ΑKTOR (14,70%), ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (12,95%), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (11,42%), ΙΝΤΕΡΚΑΤ (8,26%), ΕΚΤΕΡ (5,60%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.



Βάσει της σχετικής μελέτης τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία θα εξυπηρετούν την περιοχή θα υδροδοτούνται από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Φιλιατρινού και από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα. Επίσης, τα έργα του φράγματος θα συμπληρωθούν από τη νέα οδό αποκατάστασης της κυκλοφορίας Φιλιατρά – Χριστιανούπολη, με δεδομένο ότι η υφιστάμενη οδός θα κατακλυστεί από τον ταμιευτήρα. Πρόκειται για ένα έργο υψηλής σημασίας, κυρίως για την υποστήριξη της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, καθώς η έκταση που θα καλύψουν τα αρδευτικά δίκτυα ανέρχεται σε 31.560 στρέμματα.