Ταχείας κυκλοφορίας το Πύργος-Τσακώνα στο πρότυπο του Ιωάννινα-Κακαβιά: Μικρότερο πλάτος για μείωση του κόστους κατασκευής

Στην ενιαία κατασκευή ενός ενιαίου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα χωρίς κατάτμηση του κατασκευαστικού έργου προσανατολίζεται το υπουργείο Υποδομών εγκαταλείποντας το σχέδιο για ολοκλήρωση μόνο του τμήματος από τον Πύργο μέχρι τον Αλφειό.

Για να μειωθεί το κόστος κατασκευής θα κατασκευαστεί δρόμος ταχείας κυκλοφορίας όπως το τμήμα Ιωάννινα - Κακαβιά που θα έχει ανισόπεδους κόμβους, δυο λωρίδες συν ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα, αμφίπλευρο και ανώτατο όριο ταχύτητας 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Ο οδικός άξονας «Ιωάννινα – Κακαβιά», μήκους 70 χιλιομέτρων σε πολύ δύσκολο ανάγλυφο έχει κόστος 310 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το Πύργος - Τσακώνα έχει συνολικό μήκος 90 χιλιόμετρα.

Αν κατασκευαστεί αυτοκινητόδρομος και κανονική διατομή και όριο ταχύτητας 130 χιλιόμετρα την ώρα θα κοστίσει τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ. Αν κατασκευαστεί δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με όπως το τμήμα «Ιωάννινα – Κακαβιά», αναμένεται να κοστίσει τα μισά χρήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον υπό κατασκευή άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το καταληκτικό κομμάτι από το Καλπάκι, οι Jaspers της ΕΕ μείωσαν τη διατομή του άξονα, διότι βάσει της μελέτης κόστους – οφέλους δεν έβγαινε κυκλοφοριακά. Από εκεί και πέρα το υπουργείο Υποδομών θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της λίμνης Καϊάφα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα επιλεγεί η λύση της ανατολικής χάραξης μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, με σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα και παράκαμψη της Ζαχάρως η αν τελικώς λόγω κόστους θα επιλεγεί η μηδενική λύση. Το τμήμα που το Συμβουλίου της Επικρατείας έχει απαγορεύσει την κατασκευή αυτοκινητόδρομου έχει μήκος 20,5 χιλιόμετρα. Το ypodomes.com έγραψε χθες για το Πύργος – Τσακώνα «Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κλείνοντας τον κύκλο του Πάτρα-Πύργος, άνοιξε το μέτωπο για το Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει πλέον εγκαταλειφθεί το σενάριο της έγκρισης για το πρώτο τμήμα από τον Πύργο μέχρι τον Αλφειό και πλέον αναζητείται η χρυσή λύση που θα μπορέσει να τραβήξει χρηματοδότηση για το σύνολο του τελευταίου τμήματος. Εδώ η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη λόγω της χαμηλής ημερήσιας κίνησης οχημάτων και είναι πολύ πιθανόν να δούμε τον σχεδιασμό του Ιωάννινα-Κακαβιά (που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά) να εφαρμόζεται σε αυτό το τμήμα. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας; επιλέχθηκα μια πιο ήπια έκταση του άξονα με 2+1 λωρίδες που μείωνε αρκετά το κόστος και δεν απαιτούσε τις μεγάλες ροές που έχει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, ωστόσο διατηρούσε βασικά του χαρακτηριστικά όπως οι ανισόπεδοι κόμβοι. Αυτό βέβαια είναι προς το παρόν ένα από τα πολλά σενάρια που εξετάζονται για να μπορέσει το Πύργος-Τσακώνα να πάρει το πράσινο φως της υλοποίησης. Το σενάριο που θα μπορέσει να μειώσει το κόστος του υπερβολικά μεγάλου ποσού των 700 εκατ. ευρώ θα είναι και αυτό που θα προκριθεί για να δούμε να ολοκληρώνεται τα παζλ της Ολυμπίας Οδού.»