Δέκα παραβάσεις για κράνος στη Μεσσηνία

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι της Τροχαίας για τη χρήση κράνους από τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες δικύκλων. Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 29 Δεκεμβρίου έως και 4 Ιανουαρίου στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκαν 377 έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών και βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις, που στο σύνολο τους αφορούσαν οδηγούς.

Γενικότερα κατά το ίδιο διάστημα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν 812 έλεγχοι σε αναβάτες δικύκλων και βεβαιώθηκαν συνολικά 24 παραβάσεις (19 σε οδηγούς δικύκλων, 3 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 2 σε συνεπιβάτες).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025):

Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για -30- μέρες.

Η μη χρήση κράνους από τον επιβάτη δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ.

Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. επισύρει πρόστιμο ύψους -30- ευρώ.

Η μη μέριμνα του οδηγού δικύκλων για την ασφάλεια των συνεπιβατών επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για -30- μέρες.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Το προστατευτικό κράνος δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας. Είναι η απλούστερη, πιο προσιτή και – συχνά – καθοριστική πράξη που σώζει ζωές.