Μεσσηνία: Εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών στην Καζάρμα – Διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή της κυκλοφορίας για 20 λεπτά, από τις 12 έως τις 12.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιείται το επόμενο διάστημα, μέχρι 4 μήνες, στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Πύλου, στο ύψος της Καζάρμας, λόγω εκσκαφών με χρήση εκρηκτικών, στο έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Σύμφωνα με προσωρινές ρυθμίσεις της κυκλοφορίας που ανακοινώθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, προβλέπεται και “αποκλεισμός των χωμάτινων οδών που συμβάλουν σε αυτήν, σε αποστάσεις ασφαλείας, ενώ η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ανά 2 μέρες, μέχρι την ολοκλήρωση των εκσκαφών”.

Με βάση τις ίδιες ρυθμίσεις, “η κατασκευαστική κοινοπραξία υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη προσωρινή οδική σήμανση, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, για την εφαρμογή των εν λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι “η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και έως 4 μήνες, το μέγιστο, ενώ σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν ενωρίτερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν πριν από τον καθορισμένο χρόνο”.

(Φωτογραφία αρχείου)