Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης»: Ιανουάριο υπογραφές για την παραχώρηση

Τον Ιανουάριο αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να υπογραφτεί η σύμβαση παραχώρησης του Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και αμέσως θα ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης ώστε να ολοκληρωθούν εντός της τριετίας όπως ορίζει η σύμβαση.

Υπενθυμίζουμε ότι η κοινοπραξία των εταιρειών που θα αναλάβει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, η Fraport AG, η Πηλέας του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου και η Delta Airport Investments του Ομίλου Κοπελούζου έχουν συστήσει ήδη την εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ».

Για να μη χαθεί επιπλέον χρόνος η ανάδοχος εταιρεία συντάσσει ήδη τις απαιτούμενες μελέτες για το νέο κτήριο του αεροσταθμού, την επέκταση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών και των πάρκινγκ αυτοκινήτων. Με τη έναρξη της νέας σεζόν το Μάρτιο του 2026 θα έχει αναβαθμιστεί μεγάλο μέρος των λειτουργικών υποδομών στον υπάρχοντα αεροσταθμό ώστε να μην ταλαιπωρηθούν ξανά οι επιβάτες από έλλειψη κλιματισμού ή σε μεγάλες ουρές στα γκισέ.

Η ανάδοχος Κοινοπραξία, σύμφωνα με την επιχειρηματική της στρατηγική, την οποία υπέβαλε ως τμήμα της προσφοράς της, δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του αεροσταθμού και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο απαλλοτριωμένο τμήμα περίπου 50 στρεμμάτων.

Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT Infrastructure).

Καταστήματα λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B).

Ο νέος αεροσταθμός που θα φιλοξενεί τις αναχωρήσεις και ο νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών το γρηγορότερο που θα λειτουργήσουν είναι εντός του 2027 και το αργότερο σύμφωνα με τη σύμβαση εντός του 2028.

Ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του Αερολιμένα Καλαμάτας προκηρύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, οι τελικές προσφορές άνοιξαν στις 11 Οκτωβρίου 2024 και ο προτιμητέος ανάδοχος ανακηρύχθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Θ.Λ.