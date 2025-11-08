Λειτουργεί από σήμερα ο σταθμός απολύμανσης στο Καλό Νερό

Σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο ανάδοχος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σταθμού απολύμανσης μεταφορικών μέσων μεταφοράς ζώων, ζωοτροφών και βυτίων μεταφοράς γάλακτος, στο Καλό Νερό στην Τριφυλία.

Αυτό ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, στην προχθεσινή συνάντησή του με το νέο Δ.Σ. του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης, που του έθεσε τα προβλήματα της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και τα ζητήματα των ελέγχων στον πατατόσπορο, για διαπίστωση της πιστοποίησής τους.

Ο αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι ο σταθμός απολύμανσης στο Καλό Νερό θα έχει 24ωρη λειτουργία και συνεχή επίβλεψη από στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των απολυμάνσεων και των παραστατικών των μεταφορικών μέσων.

Επίσης, πληροφόρησε πως δεν υπάρχει κανένα κρούσμα στην περιοχή μας, τονίζοντας την σπουδαιότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των συμπτωμάτων της νόσου της ευλογιάς, την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση κρούσματος, με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος.

Εκτός από τον σταθμό στο Καλό Νερό πρόκειται να εγκατασταθούν δύο ακόμη σταθμοί απολύμανσης, ο πρώτος στην κεντρική είσοδο από Ηλεία προς Αρκαδία και ο δεύτερος στην είσοδο από Αχαΐα προς Αρκαδία.

Τέλος, πολύ σύντομα θα εγκατασταθεί και ένας ακόμη σταθμός απολύμανσης στην ευρύτερη περιοχή του Ισθμού Κορινθίας.

Σχετικά με τους ελέγχους για την πιστοποίηση των σπόρων πατάτας, ο κ. Αναστασόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του συλλόγου ότι διενεργούνται έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και δεσμεύθηκε για την εντατικοποίησή τους.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Δουρούμης, ο αντιπρόεδρος Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, ο ταμίας Χρήστος Σουρίλας, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Σταυρούλα Γκάργκουλα και μέλη του συλλόγου.