Αυτοψία Δήμα σε εργοτάξια του δρόμου Καλαμάτα - Μεθώνη

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα επισκεφθεί τη Μεσσηνία, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο υπό εξέλιξη σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Ο υπουργός Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο γ.γ. Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, αναμένεται να βρεθούν σε εργοτάξιο στην περιοχή του Ριζόμυλου, γύρω στις 2 το μεσημέρι, να δουν από κοντά τις εργασίες και να ενημερωθούν για την πορεία τους από στελέχη της αναδόχου εταιρείας “Ομιλος Aktor”.

Το σημαντικό οδικό έργο της Μεσσηνίας υλοποιείται με πολύ καλούς ρυθμούς σε αρκετά μέτωπα από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, στις παρακάμψεις Βελίκας, Ριζόμυλου, Νερόμυλου και Καζάρμας έως τις 3 μεγάλες γέφυρες, που κατασκευάζονται στις στροφές πριν την Πύλο.

Στόχος είναι το έργο να παραδοθεί μέσα στο 2028.

Το έργο του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, αφορά την κατασκευή - αναβάθμιση του τμήματος της εθνικής οδού Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος και Πύλος - Μεθώνη μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία διακριτά τμήματα: Τμήμα Α: Καλαμάτα - Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ. (θα είναι τετράιχνος, με 2 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας και παράδρομο, αλλά με ισόπεδους κόμβους), τμήμα B: Ριζόμυλος - Πύλος μήκους 24,4 χλμ., Τμήμα Γ: Πύλος - Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2023 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με τον διακριτικό τίτλο Πυλία Οδός Α.Ε. (εφεξής ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) και η προθεσμία είναι 48 μήνες (4 χρόνια).

Η διάρκεια της σύμβασης της ΣΔΙΤ είναι 360 μήνες (30 χρόνια), από τα οποία τα 4 είναι για την κατασκευή και τα άλλα 26 για τη συντήρηση. Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί στα 312,23 εκ. ευρώ και η αποπληρωμή του θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Νωρίτερα στις 10 π.μ. τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα επισκεφτούν τα εργοτάξια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος