Αυτοψία Δήμα: Ικανοποιητικός ρυθμός στο Καλαμάτα - Μεθώνη, αναμονή ανακοινώσεων για Πύργος - Τσακώνα (βίντεο-φωτογραφίες)

Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων άφηνε ανοιχτό τόσο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών στο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη όσο και το χρόνο των ανακοινώσεων για την οριστική επιλογή για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και την παράκαμψη της Πύλου. Δεν αποκλείεται για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα να γίνουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις προσεχείς ημέρες κατά τη διάρκεια της παράδοσης των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του Πάτρα – Πύργος. Ανοιχτό, αλλά χωρίς δέσμευση, έμεινε και το ενδεχόμενο για διορθωτικές κινήσεις στην χάραξη της Ανάληψης.

Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας από το εργοτάξιο του Ριζόμυλου, πριν συνεχίσει την αυτοψία δήλωσε στους δημοσιογράφους: Πραγματοποιούμε την αυτοψία στο πολύ σημαντικό έργο, στην σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, ένα έργο το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, η Μεσσηνία το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τα εργοτάξια συνεχίζουν τις εργασίες με πολύ γρήγορους ρυθμούς και είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει όλη την περιοχή να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, ένας δρόμος ο οποίος θα συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη αλλά κυριότερα σε ασφαλείς μετακινήσεις. Σε μετακινήσεις οι οποίες θα είναι πιο άνετες, πιο γρήγορες και με λιγότερα δυστυχήματα. Άρα η σημερινή παρουσία του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών στελεχών, των βουλευτών, του περιφερειάρχη και των δημάρχων μαζί με τον ανάδοχο δείχνουν ότι είναι ένα έργο το οποίο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δίνει πολύ μεγάλη σημασία και θέλουμε όχι απλώς να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων αλλά να μπορέσει να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΣΑΚΩΝΑ

Σε ερώτηση για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα ο υπουργός απάντησε: «Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του Πάτρα - Πύργος το οποίο ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο από την Αθήνα, στην Ελευσίνα, στην Κόρινθο, στην Πάτρα και στον Πύργο. Ναι, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεργασία και με την Ολυμπία οδό, με τον παραχωρησίουχο, εξετάζουμε τα καλύτερα δυνατά σενάρια για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και στο κομμάτι Πύργος - Καλό Νερό -Τσακώνα είναι ένα έργο το οποίο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι είναι μες στο προγραμματισμό της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να γίνουμε και πολύ πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του. Όταν ρωτήθηκε για την παράκαμψη της Πύλου ο κ. Δήμας απάντησε: Νομίζω ότι πρέπει να περιμένετε λίγο όλα θα ανακοινωθούν μες στο χρόνο του».



https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/ypodomes/item/345598-aftopsia-dima-ikanopoiitikos-rythmos-sto-kalamata-methoni-anamoni-anakoinoseon-gia-pyrgos-tsakona-vinteo-fotografies#sigProIda066b636ab View the embedded image gallery online at:

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Στην ερώτηση αν υπάρχει προοπτική να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο γιατί καρκινοβατούν τα δημόσια έργα και προχωρούν με εντατικό ρυθμό μόνο όσα γίνονται με σύμβαση παραχωρήσης ο υπουργός απάντησε: «Κοιτάξτε οι συμβάσεις παραχώρησης πράγματι προχωρούν με πολύ καλό ρυθμό και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται. Και οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα όπως το συγκεκριμένο έργο προχωρούν και τα δημόσια έργα. Βεβαίως όλα τα έργα έχουν τα προβλήματά τους και για αυτό όταν είναι δικαιολογημένες οι παρατάσεις, η υπηρεσία προφανώς την δίνει την παράταση. Ο στόχος ο δικός μας είναι ανάλογα, ξέχωρα από το μοντέλο του εκάστοτε έργου να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Όταν δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα προφανώς οι επιπτώσεις είναι αρνητικές. Είναι αρνητικές τόσο για την πολιτεία όσο και για τους πολίτες που περιμένουν τα δημόσια έργα. Ναι, έχουμε αρκετά δημόσια έργα αυτή είναι πραγματικότητα τη χώρα που έχουν βγει εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό το οποίο προσπαθούμε μεθοδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και τα έργα τα οποία μπορούν να είχανε καθυστερήσεις να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και να παραδοθούν ως το δυνατόν νωρίτερα μπορούν.

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που βρισκόμαστε ας περιμένουμε λίγο να κάνουμε την αυτοψία. Νομίζω όπως είπα πιο πριν ότι το έργο πάει καλά αλλά ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι για να έχουμε γνώμη από κοντά.

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο και νομίζω ότι η σημερινή εικόνα αυτό αποδεικνύει. Σήμερα βλέπετε ένα εργοτάξιο όπου αυτό που έχει προχωρήσει πάρα πολύ είναι η διάνοιξη της οδού στην οποία βρισκόμαστε. Σας διαβεβαιώ ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, στην αμέσως επόμενη επίσκεψή μας θα δείτε μία εικόνα πολύ πιο προχωρημένη, πολύ διαφορετική. Πραγματικά οι συμπράξεις του δημοσίου ιδιωτικού τομέα προχωρούν πολύ γρήγορα και αυτό είναι φυσιολογικό. Το να τρέξουν τόσα πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα απαιτεί την κινητοποίηση πολύ σημαντικών πόρων είτε μιλάμε για οικονομικούς πόρους, είτε μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό είτε μιλάμε ακόμα και για εξοπλισμό. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε άλλα έργα να τρέχουν πιο γρήγορα και άλλα λιγότερο γρήγορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο βασικός στόχος της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό το Χρίστο Δήμα είναι τα έργα όλα να παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν και βέβαια πάντοτε με τις πιο ανθεκτικούς κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Καλωσορίζω τον υπουργό, τον υφυπουργό, το γενικό γραμματέα και όλους τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών. Χαιρόμαστε όλοι, ευχαριστημένοι είμαστε όλοι γιατί ζούμε σήμερα κάτι που το ονειρευόμαστε για πολλά χρόνια: Να γίνει ο δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεθώνη. Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, βαθιά ικανοποίηση γιατί το 2006 με τον τότε υπουργό Υποδομών, τον Γιώργο Σουφλιά ξεκινήσαμε τις μελέτες. Ξεκινήσαμε τις μελέτες και προχώρησαν. Εάν δεν είχαμε τότε ξεκινήσει, μεσολάβησε η οικονομική κρίση και σήμερα δεν θα μιλάγαμε για έργο αλλά για μελέτες. Προχωράνε λοιπόν όλα κατ΄ ευχήν και σε σύντομο χρόνο η Μεσσηνία θα έχει το βασικό της άξονα, θα έχει έναν δρόμο ασφαλή που θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη σε όλο το νομό. Καλωσορίζω και πάλι και θέλω και να ευχαριστήσω όλα τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, όλες τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου με τις οποίες συνεργαστήκαμε άψογα και είμαστε βέβαιοι ότι ο δρόμος αυτός θα τρέξει. Ευχαριστώ επίσης και τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την εκτέλεση του έργου».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Θα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον υπουργό, τον υφυπουργό να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία όλους τους βουλευτές, τον υφυπουργό. Νομίζω ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα ανέφερε ο υπουργός, δεν χρειάζεται να υπερθεματίσω, είναι ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο για τη Μεσσηνία, είναι αναγκαίο για όλη την Πελοπόννησο, είναι ένα έργο που ενώνει πολύ δημοφιλείς προορισμούς μας και νομίζω ότι πραγματικά θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της περιοχής οδική ασφάλεια, άνεση, ταχύτητα κυρίως όμως αναπτυξιακά. Είναι κυρίως ένα αναπτυξιακό έργο και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε. Νομίζω ότι όλα όπως ανέφερε και ο υπουργός κυλούν ικανοποιητικά εύχομαι να παραμείνει ο ίδιος ρυθμός νομίζω τα πολύ δύσκολα με τις απαλλοτριώσεις και τα λοιπά τα ξεπεράσαμε. Συνεπώς εκτιμώ ότι θα έχουμε μια ικανοποιητική πορεία και γρήγορα να το χαρούμε όλοι πολίτες και επισκέπτες».

Ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης δήλωσε: «Καλώς ορίζουμε καταρχήν την πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Υποδομών σε έναν δρόμο που τον περιμένουμε πάνω από 20 χρόνια. Οντως οι μελέτες είχαν γίνει από παλιά, κάποιες από αυτές πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων, συνεχίσαμε με καινούργιες. Σήμερα είμαστε στην κατασκευή. Ευχόμαστε να προχωρήσει γρήγορα, έχουν ξεκινήσει οι ρυθμοί, όσο γρήγορα μπορούν να προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι και η πρώτη φορά που έρχεται η πολιτική ηγεσία για αυτοψία. Όποια προβληματικά σημεία, πιστεύω να τα δει να δοθούν λύσεις, μηχανικοί είμαστε οι περισσότεροι και να φτάσουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλουμε το δρόμο και θέλουμε το καλύτερο δυνατό στο να γίνει αυτός ο δρόμος. Πιστεύω όλοι θα βρούμε λύσεις Προχωράμε στην αυτοψία».

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ τον υπουργό, τον υφυπουργό τον γενικό γραμματέα για τη σημερινή επίσκεψη αλλά κυρίως ευχαριστούμε το υπουργείο και την κυβέρνηση για τις συντονισμένες ενέργειες έτσι ώστε αυτό το όραμα που είχαμε εμείς στη Μεσσηνία να γίνεται πράξη ένας δρόμος που θα ενώσει το νομαρχιακό μας δίκτυο θα φέρει μια σημαντική ανάπτυξη, αλλά κυρίως θα βελτιώσει τη ζωή και την καθημερινότητα των Μεσσήνιων πολιτών. Είναι πολύ κρίσιμο, γιατί νομίζω όλοι μας τα τελευταία χρόνια έχουμε αναδείξει τη σημαντικότητα του έργου, και για μας αποτελεί μεγάλη συγκίνηση ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε ένα εργοτάξιο, κάτι που το ζητούσε η κοινωνία της Μεσσηνίας πάρα πολλά χρόνια, να είμαστε αισιόδοξοι σε συνεργασία να μπορούμε να λύσουμε όποια προβλήματα και αν υπάρχουν στη διαδικασία υλοποίησης. Κυρίως μέσα από αυτό να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται πλάι της, βρίσκει λύσεις και κυρίως επενδύει στα μεγάλα έργα. Και βέβαια με τη δέσμευση και του υπουργού να περιμένουμε και λίγο χρονικό διάστημα να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια της Μεσσηνίας γιατί ούτως ή άλλως τα ζητήματα έχουν τεθεί σε υψηλό επίπεδο. Ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί άρα είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό».

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλος δήλωσε: «Ο οδικός άξονας Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη στα νότιο-δυτικά της Μεσσηνίας κατασκευάζεται με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ενα έργο το οποίο θα επιφέρει μεγάλη ανάπτυξη και κυρίως θα είναι ένα έργο το οποίο ο ιδιωτικός φορέας θα συντηρεί και θα λειτουργεί και 25 χρόνια. Είμαστε στο σημείο στο οποίο έχουν αποδοθεί όλοι οι χώροι, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες και γι' αυτό βλέπουμε τα πολλά μέτωπα άρα και επιτάχυνση των εργασιών του συνόλου του έργου που όσο περνάει ο καιρός θα διαφαίνονται συνολικά και όλοι θα χαιρόμαστε για τη σημαντική ένταξη σε όλα τα τμήματά του».

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε: «Βλέποντας λοιπόν τη μεγάλη εικόνα παρά τα όποια σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο δρόμος δεν συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και την Μεθώνη αλλά οδηγεί τη Μεσσηνία στη νέα εποχή».

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος δήλωσε: «Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που θα αλλάξει όπως έχουμε πει πολλές φορές τα δεδομένα και την προοπτική για τον τόπο. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι υλοποιείται το έργο. Είναι πολύ σημαντικό όπως είπε και ο κύριος υπουργός το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρηθεί γιατί θέλουμε όσο δυνατόν νωρίτερα να τελειώσει αυτό το έργο, να δώσει τα οφέλη στην περιοχή. Σαν Δήμος Μεσσήνης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το έργο. Αυτό που ζητάω από το υπουργείο είναι αν μπορέσουμε στα πλαίσια των παράλληλων έργων κάποιο στιγμή να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε αυτόν τον υπέροχο δρόμο με το παραλιακό μέτωπο. Χαιρόμαστε πραγματικά για την υλοποίηση αυτού του έργου».

Ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε:«Είναι μια ιδιαίτερη μέρα που πραγματικά γίνεται η αυτοψία σε ένα όνειρο που πλέον δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Χάρη στην πολυετή προσπάθεια σημαντικών παραγόντων της πολιτικής ζωής του τόπου. Εκείνο που θα ήθελα να πω, ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο υπουργό για την παρουσία του, με όλο το επιτελείο και την πολιτική εξουσία και την υπηρεσιακή και να πω ότι εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς ώστε η παράκαμψη της Πύλου το οποίο είναι ένα σημαντικό γεγονός για την περιοχή μου θα γίνει και αυτό πραγματικότητα και δεν θα παραμείνει όνειρο. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ανθρώπους όπως τον Γιώργο Σουφλιά που κάποτε ξεκίνησε από την μελέτη, τον Γιάννη Λαμπρόπουλο που είναι εδώ και όλους αυτούς που δούλεψαν τόσα χρόνια επιμελώς και ουσιαστικά για αυτό το έργο. Και πάνω απ' όλα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χρίστο Δήμα γιατί πραγματικά είναι ένας ενάρετος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός υπουργός».

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος δήλωσε: «Θέλω και εγώ να εκφράσω τη χαρά μου για την εξέλιξη του πολύ σημαντικού αυτού έργου. Αυτός ο οδικός άξονας θα βοηθήσει πάρα πολύ τον νομό. Χαιρόμαστε που το προσωπικό ενδιαφέρον του αρμόδιου υπουργού το βλέπουμε σήμερα έμπρακτα αλλά και πιο πριν το έχουμε νιώσει διότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το συγκεκριμένο έργο είναι φοβερή για τα δεδομένα δημοσίων έργων. Τώρα βέβαια είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Σημασία έχει ότι πάει πολύ γρήγορα. Θα ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει και ιδιαίτερα τον Χρίστο Δήμα που συντονίζει άριστα όλο αυτό το επιτελείο και τους εργολάβους για να πάνε γρήγορα τα πράγματα».