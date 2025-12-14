Προχωρούν οι εργασίες στον δρόμο Μελιγαλάς - Μερόπη

Αυτοψία στο έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οι αντιπεριφερειάρχες Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς και Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος.

Η αυτοψία αφορούσε το έργο «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτή την περίοδο γίνονται εργασίες στην 24η επαρχιακή οδό «Λάμπαινα – Αρσινόη – Αρχαία Μεσσήνη – Νεοχώρι Ιθώμης – Μελιγαλά – Μερόπη – Αλλαγή». Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασφαλτοστρώσεις κατά θέσεις, μετά από καθαρισμό ερεισμάτων και απόξεση των υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων, καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών και εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

Οι αντιπεριφερειάρχες επισκέφθηκαν το τμήμα Μελιγαλά – Μερόπη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης με αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας σε μήκος 2 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσουν εργασίες εγκατάστασης οριοδεικτών και διαγράμμισης του οδοστρώματος.

Όπως επισημαίνεται, το έργο παρεμβαίνει συνολικά σε θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας σε όλη την Περιφέρεια και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της οδικής κυκλοφορίας. Μεταξύ των εργασιών που περιλαμβάνονται είναι η αντικατάσταση εξοπλισμού οδού, διαγράμμιση, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ανακλαστήρες οδοστρώματος, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμός, επισκευές φθορών, νέες ασφαλτικές στρώσεις και καθαρισμοί τάφρων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική Περιφέρεια που υλοποιεί έργο αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την ασφάλεια της κυκλοφορίας τόσο στη Μεσσηνία όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας.