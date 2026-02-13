Έργα διαχείρισης λυμάτων στην Ελαφόνησο

Έργα υποδομών για τη διαχείριση λυμάτων και τη βελτίωση του οδικού δικτύου στην Ελαφόνησο ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο «Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου», συνολικού προϋπολογισμού 4.092.417,89 ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και στοχεύει στη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος διαχείρισης των λυμάτων στο νησί, με παρεμβάσεις που συνδέονται με τη δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική προστασία και τη λειτουργία βασικών υποδομών.

Όπως υπενθυμίζεται, η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου είχε υπογραφεί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Ελαφονήσου Άγγελο Τσιριγωτάκη.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Ελαφονήσου», με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι «με τον Βιολογικό Καθαρισμό η Ελαφόνησος αποκτά μια υποδομή κρίσιμη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο ενισχύουν την ασφάλεια και την καθημερινότητα στο νησί».