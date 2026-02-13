Το ομόφωνο ψήφισμα του 2022 δεν έδωσε λύση

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις και την προβληματική κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης πραγματοποιείται αύριο στις 11 το πρωί έξω από το Κ.Υ. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από ανακοίνωση διαμαρτυρίας του νοσηλευτικού προσωπικού, που απαιτεί την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να στελεχώσει το Κ.Υ. και να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης σε πρόσφατη συνεδρίασή του εξέφρασε με ομόφωνο ψήφισμα την έντονη ανησυχία του “για τα ζητήματα υποστελέχωσης του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τους νοσηλευτές του”. Στο ίδιο ψήφισμα το Δ.Σ. ενέκρινε “την αποστολή εγγράφου προς το υπουργείο Υγείας και την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, με αίτημα την άμεση ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό”. Εξουσιοδότησε “τον δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης”. Και το παρόν ψήφισμα επρόκειτο “να επιδοθεί στον υπουργό Υγείας από τον κ. δήμαρχο και την επιτροπή που θα συγκροτηθεί και με τη συμπαράσταση του διοικητή του Κ.Υ.”.

Τριάμισι χρόνια πριν, στις 21 Ιουλίου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης σε ευρεία συνεδρίαση, με αντιπαραθέσεις κι ένταση, είχε τονίσει “την τραγική κατάσταση του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου που δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Μάνης, με αποτέλεσμα να απειλείται η υγεία και η ζωή τους”.

Με το ψήφισμα που εκδόθηκε τότε το Δ.Σ. ζητούσε μεταξύ άλλων “να προκηρυχθούν όλες οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του Κέντρου Υγείας -έστω και σταδιακά. Και να γίνει άμεση πρόσληψη νοσηλευτών αμέσως μετά την παραίτηση των υπαρχόντων”.

Είχε προταθεί τότε να γίνει επίσκεψη στον υπουργό και δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς είχε επισημανθεί ότι οι υπουργοί Υγείας (τέως και νυν) και ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ έχουν αδιαφορήσει για την ικανοποίηση των βασικών ζητημάτων του Κ.Υ.

Τριάμισι χρόνια μετά ο υπουργός Υγείας και ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ θα δείξουν ενδιαφέρον; Ή μετά από άλλα 3,5 χρόνια η Μάνη θα διαπιστώσει ξανά ότι δεν έχει γίνει τίποτα;