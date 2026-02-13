Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών για Κ.Υ Αγίου Νικολάου

Το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης και καλεί όλα τα μέλη του και τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, στο Κ.Υ.

Το σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών επισημαίνει ότι “η υποστελέχωση της δομής σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό οδηγεί σε ελλειπή κάλυψη των βαρδιών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, παρόλο που το εναπομείναν προσωπικό εργάζεται πέρα από τα ανθρώπινα όρια αντοχής του” και σημειώνει:

“Το Σωματείο μας διαχρονικά στηρίζει την πλήρη στελέχωση των Κέντρων Υγείας με προσωπικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια όλα τα επείγοντα περιστατικά και να καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των κατοίκων της περιοχής τους. Άλλωστε, η πλήρης στελέχωση και λειτουργία όλων των Κ.Υ. του νομού, όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, είναι ο μόνος τρόπος να αποσυμφορηθούν τα τακτικά ιατρεία και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας”.

* Με ανακοίνωσή της η Ένωση Πρόεδρων Μεσσηνίας δηλώνει ότι “συντάσσεται με τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης, όπως εκφράστηκαν με την ανακοίνωση-ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν οι νοσηλευτές του Κέντρου. Η κατάσταση αυτή καθιστά αδύνατη την ασφαλή 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Άμεσα πρέπει να καλυφθούν οι κενές θέσεις των νοσηλευτών, γιατί το θέμα της υγείας μας αφορά όλους. Ο τομέας της υγείας μας αφορά όλους για αυτό συμπαραστεκόμαστε μαζί με όλους τους φορείς της περιοχής και καλούμε άμεσα την κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο, την 6η ΥΠΕ να στελεχώσουν κατάλληλα το Κ.Υ. για την προστασία της ζωής και της υγείας όλων”.