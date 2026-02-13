Αξιοποίηση των δύο σιδηροδρομικών σταθμών Αθηνών και Πελοποννήσου

Στην επόμενη φάση αξιοποίησης των δύο σιδηροδρομικών σταθμών Αθηνών και Πελοποννήσου με τη δημοσίευση «Προσκλήσεων Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος» προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, μέλος του Υπερταμείου (Growthfund), με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας της Ελλάδος.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΓΑΙΑΟΣΕ, η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη των σιδηροδρομικών σταθμών με νέες κατασκευές και με βάση τα επιτυχημένα διεθνή παραδείγματα, θα συμβάλει ουσιωδώς στην αναβάθμιση της εμπειρίας επιβατών και επισκεπτών, σε συνδυασμό με τον εξωραϊσμό των υπαρχόντων κτιρίων. Επίσης, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.

Οι προσκλήσεις αποτελούν το πρόδρομο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπούν στη συλλογή προτάσεων και στην εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, είτε για την ενιαία αξιοποίηση και μακροχρόνια εκμετάλλευση των δύο όμορων σταθμών, είτε για τη διακριτή αξιοποίηση τους.

Οι δύο σταθμοί βρίσκονται πλησίον του κέντρου της Αθήνας και χωροθετούνται εντός του «Ενιαίου Κεντρικού Σιδηροδρομικού Επιβατικού Σταθμού Αθηνών» συνολικής επιφάνειας 100 στρεμμάτων.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών (Σταθμός Λαρίσης), αποτελεί τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Αθήνας, τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και εξυπηρετεί το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο, συνδέοντας τις μεγαλύτερες πόλεις και κωμοπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου, σε άμεση γειτνίαση με το Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών περιλαμβάνει ένα από τα πιο ιστορικά σιδηροδρομικά κτίρια στην Ελλάδα, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1884 και μεταποιήθηκε τον 19ο αιώνα από τον Ερνέστο Τσίλλερ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, έχοντας ήδη εκκινήσει τη διαδικασία ωρίμανσης των περιουσιακών της στοιχείων, δρομολογεί την αξιοποίηση τους ως «Σύνθετο Πολυλειτουργικό Συγκοινωνιακό Κόμβο», ενσωματωμένο στη λειτουργία του ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου και σε σύνδεση με τα λοιπά μέσα μεταφοράς, π.χ. Μετρό κ.λ.π.. Ιδανικά, η συνολική έκταση προσφέρεται για εφαρμογή πολλαπλών δυνητικών χρήσεων, όπως εμπορικά καταστήματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, φοιτητική στέγη, γραφεία, πολιτιστικές υποδομές και υπέργειοι ή υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις ιδέες, προτάσεις και απόψεις τους έως και την 12η Ιουνίου 2026, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.