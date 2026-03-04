Ξεκινούν ξανά τα έργα στο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι - Σε εκκρεμότητα η νέα γέφυρα στον Λαγκούβαρδο

Την άρση διακοπής των εργασιών του έργου ενέκρινε με απόφασή της η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παρακαλεί τον ανάδοχο “για την άμεση έναρξη των εργασιών, όπως συμβατικά προβλέπεται, καθώς και για την άμεση αποστολή νέου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου”.

Με την απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. Λυμπέρη Κούνα, παύει η ισχύς της προηγούμενης απόφασης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία στις 18 Αυγούστου 2025 είχε γίνει αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο βελτίωσης της εθνικής οδού από την Κυπαρισσία έως τη Μεθώνη, στο τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, προϋπολογισμού 19.990.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και υλοποιείται με ανάδοχο την εταιρεία “Γ. Πετρής ΑΤΕ”.

Στο έργο εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση 3,1 εκ. ευρώ, ώστε να κατασκευαστεί η γέφυρα στην Ευαγγελίστρια και να γίνει λειτουργικός ο δρόμος, για να παραδοθεί και να κυκλοφορηθεί.

Παρεμβάσεις βελτίωσης θα γίνουν και στη γέφυρα του Λαγκούβαρδου, αλλά η νέα μεγάλη γέφυρα που προβλεπόταν στο έργο θα γίνει με άλλη εργολαβία.

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφονται: Η απόφαση της 5ης παράτασης επίταξης ακινήτων, την 1η Σεπτεμβρίου 2025 (της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) συνολικής έκτασης 387.231,50 τ.μ., που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 5/5/2020 και είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, για χρονικό διάστημα 18 μηνών, από 23/7/2025 έως 22/1/2027. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης 5ης παράτασης επίταξης, θα καταστεί δυνατή και η ολοκλήρωση της μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ύδρευσης). Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που εγκρίθηκε στις 26/6/2025 με πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπεγράφη στις 24/2/2026.