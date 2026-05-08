Με εντατικούς ρυθμούς τα έργα στο Εύα - Λάμπαινα (βίντεο)

Με εντατικούς ρυθμούς υλοποιείται το έργο βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού (Μεσσήνη – Εύα - Λάμπαινα), στο τμήμα Εύα – Λάμπαινα. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 7.450.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η διακοπή της κυκλοφορία στο τμήμα από Εύα προς Αριστοδήμειο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ασφαλτικές εργασίες.

Στο έργο πραγματοποίησε αυτοψία χθες, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεόδωρο Γιαννόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αντιπεριφερειάρχη, το έργο εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς ιδιαίτερα στο τμήμα Εύα - Λάμπαινα, όπου προγραμματίζεται η διακοπή κυκλοφορίας την επόμενη εβδομάδα. Ειδικότερα με απόφαση που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από Εύα προς Αριστοδήμειο, προκειμένου να ολοκληρωθούν

οι ασφαλτικές εργασίες στο κατάστρωμα κυκλοφορίας της οδού. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε, στο υπόψη τμήμα, η τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης.

Ο προγραμματισμός προβλέπει να ολοκληρώσει σταδιακά ο ανάδοχος και τα επόμενα τμήματα της οδού, μέχρι τη Λάμπαινα.

Το σύνολο του έργου εκτείνεται σε μήκος 8,5 χιλιομέτρων, έχει στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και την βελτίωση της προσβασιμότητας σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό επαρχιακό οδικό άξονα.

Παράλληλα με το έργο εξελίσσεται και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.