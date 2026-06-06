700.000 ευρώ για αποκατάσταση υποδομών στην Τριφυλία

Χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Τριφυλίας εξασφάλισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο συνολικού πακέτου 2,5 εκατ. ευρώ που κατανέμεται για παρεμβάσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από το συνολικό ποσό τα 700.000 ευρώ αφορούν τη Μεσσηνία και ειδικότερα τον Δήμο Τριφυλίας, όπου προβλέπονται έργα αποκατάστασης ζημιών, αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και παρεμβάσεις σε ρέματα και τεχνικά έργα που επλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου 2025.

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται με 1,8 εκατ. ευρώ έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας για την αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο και σε υδατορέματα του Δήμου Σικυωνίων, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση προέκυψε έπειτα από τις προτάσεις που υπέβαλε προς τα αρμόδια υπουργεία και τονίζει ότι έχουν ήδη κατατεθεί πρόσθετα αιτήματα για έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.