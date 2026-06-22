Επεσαν οι υπογραφές για την παραχώρηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας για 40 χρόνια

Σε τροχιά ριζικού εκσυγχρονισμού εισέρχεται ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», καθώς χθες έπεσαν οι τελικές υπογραφές για τη σύμβαση της 40ετούς παραχώρησής του.

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του “Growthfund Investor Summit 2026” που διοργάνωσε το Υπερταμείο, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας.

Το αεροδρόμιο περνά στη διαχείριση του επιχειρηματικού σχήματος που αποτελούν η γερμανική Fraport AG με ποσοστό 51%, η Delta Airport Investments (Όμιλος Κοπελούζου) με 24,5% και η Πηλέας ΑΕ (Όμιλος Κωνσταντακόπουλου) με 24,5%. Το συνολικό οικονομικό τίμημα της προσφοράς ανέρχεται σε 45,2 εκατ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2025), με τα 45 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται εφάπαξ στην έναρξη της παραχώρησης. Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει μερίσματα από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, το οποίο μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στο Υπερταμείο, καθώς και ετήσιο μεταβλητό αντάλλαγμα 0,10% επί των εσόδων από το τέταρτο έτος λειτουργίας.

Η πολιτική ηγεσία για τη σημασία του έργου

Στον οικονομικό και στρατηγικό αντίκτυπο της συμφωνίας εστίασαν οι παριστάμενοι υπουργοί. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνει ότι ένα σύγχρονο αεροδρόμιο αποτελεί τη βιτρίνα κάθε τόπου, επισημαίνοντας ότι η Καλαμάτα, η Πελοπόννησος και ολόκληρη η Ελλάδα αποκτούν έναν ακόμη ισχυρό διάδρομο προς το μέλλον.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογραμμίζει ότι ο αερολιμένας θα μετατραπεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, έτοιμο να εξυπηρετήσει με ασφάλεια και ταχύτητα εκατομμύρια επιβάτες. Παράλληλα, συνδέει την ανάπτυξη του αεροδρομίου με την πρόοδο των μεγάλων οδικών έργων, εστιάζοντας στις εργασίες του άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη. Ο υπουργός αναφέρει ότι ο ρυθμός προόδου του οδικού έργου είναι ικανοποιητικός, καθώς τα σημαντικότερα εμπόδια των απαλλοτριώσεων έχουν ξεπεραστεί, και η ολοκλήρωσή του το καλοκαίρι του 2028 θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το αεροδρόμιο, αλλάζοντας τον χάρτη της νότιας Πελοποννήσου.

Οι θέσεις των συμβούλων του Υπερταμείου και της Fraport

Ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και κοινωνική διάσταση του έργου δίνουν οι σύμβουλοι του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Υπερταμείο). Ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστος χαρακτηρίζει την υπογραφή ως έργο στρατηγικής σημασίας που περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία προορισμών υψηλής ποιότητας συνδέεται άρρηκτα με τις υποδομές που τους υποστηρίζουν. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης αναφέρεται στο νέο μοντέλο λειτουργίας, σημειώνοντας ότι η παραχώρηση βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής του Ταμείου για τη δημιουργία οικονομικής αξίας με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στη σημασία του τουρισμού και της συνδεσιμότητας αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece Alexander Zinell, ο οποίος στο πλαίσιο του συνεδρίου ανέδειξε το επιτυχημένο μοντέλο διαχείρισης των περιφερειακών αεροδρομίων και τη δέσμευση του ομίλου για συνεχιζόμενες επενδύσεις, που θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία της Μεσσηνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αείμνηστο καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, σημειώνοντας ότι ο Αερολιμένας φέρει το όνομα του ανθρώπου που συνέβαλε καθοριστικά στον μετασχηματισμό της περιοχής. «Η σημερινή συμφωνία δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό σκοπό και μακροπρόθεσμο όραμα»,

Στελέχη της εταιρείας προσθέτουν ότι η εμπειρία από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια αποτελεί τον οδηγό για την Καλαμάτα, με άμεση προτεραιότητα την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη νέων διεθνών συνδέσεων.

Το πλάνο των υποχρεωτικών έργων

Το τεχνικό πρόγραμμα φέρνει ριζική αναβάθμιση των υποδομών, με την κοινοπραξία να δεσμεύεται για την υλοποίηση υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της παραχώρησης.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στους εξής άξονες:

Ολική ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροσταθμού.

Κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (apron) σε απαλλοτριωμένη έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα και η επιχειρησιακή ευελιξία του αεροδρομίου.

Πλήρης εγκατάσταση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και συστημάτων πληροφορικής (IT Infrastructure) και τηλεπικοινωνιών.

Δημιουργία νέων, σύγχρονων εμπορικών χώρων, καταστημάτων λιανικής (Duty Free) καθώς και νέων σημειών εστίασης (F&B) για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης και ο ρόλος της ΥΠΑ

Αν και οι υπογραφές έπεσαν, η επίσημη ανάληψη της διαχείρισης από τη νέα εταιρεία Kalamata Airport προσδιορίζεται χρονικά για το φθινόπωρο, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου ή εντός του Οκτωβρίου. Η επιλογή αυτή διασφαλίζει ότι η αιχμή της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου θα ολοκληρωθεί ομαλά υπό το υφιστάμενο καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των πτήσεων.

Η θέση της ΥΠΑ εστιάζει στην απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι το φθινόπωρο, διατηρώντας την πλήρη ευθύνη του αεροδρομίου, την ώρα που κλιμάκιο στελεχών της Fraport βρίσκεται ήδη στην Καλαμάτα και προχωρά στις πρώτες προπαρασκευαστικές ενέργειες στα συστήματα πληροφορικής. Στο μεσοδιάστημα, εκκρεμεί η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή, προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους, έχοντας ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Νέο κεφάλαιο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ευκαιριών για ολόκληρη την Περιφέρεια, αναφέρει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Ο ίδιος τονίζει ότι η Πελοπόννησος αποκτά ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία, να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και επενδύσεις, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για κάθε τοπική κοινωνία, με στόχο μια Περιφέρεια πιο ανοιχτή, πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική.

Στον ρόλο της αεροπορικής συνδεσιμότητας ως βασικού παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης αναφέρεται και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για την προσέλκυση πτήσεων και τη διεύρυνση της παρουσίας της περιοχής στις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Visit Peloponnese για την καθιέρωση της Περιφέρειας ως προορισμού τεσσάρων εποχών.