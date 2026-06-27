Νέο Κλειστό Γυμναστήριο στο 22ο Δημοτικό Σχολείο

Νέο σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο για τους μαθητές και τους αθλητικούς συλλόγους της Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, πρόκειται να κατασκευαστεί στο 22ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, στα Γιαννιτσάνικα, μέσω των Κτιριακών Υποδομών.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, τον οποίο υποδέχθηκε με θερμά λόγια ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές του νομού Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο πρόεδρος των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος, ο Μεσσήνιος διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Θανάσης Γιάνναρης και στελέχη της ΚΤΥΠ.

Η παρουσίαση του έργου έγινε παρουσία του γενικού διευθυντή Έργων του Οργανισμού Ιωάννη Κανελλόπουλου, από την γενική διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού και ΣΔΙΤ Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου και τη διευθύντρια Μελετών Μαρία - Μυρτώ Παπαδάτου.

Οπως έγινε γνωστό, οι “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” έχουν εγκρίνει τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο “Μελέτη – κατασκευή: Προσθήκη Γυμναστηρίου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας – Γιαννιτσάνικα», συνολικού προϋπολογισμού 2.491.865 ευρώ”.

Καλωσορίζοντας τον υπουργό, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία τους και παρατήρησε πως ο υπουργός ακούει, συνεργάζεται, κατανοεί τα προβλήματα και αναζητεί λύσεις.

Για τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. είπε ότι είναι ένας δημόσιος φορέας, “που εμείς οι αυτοδιοικητικοί αισθανόμαστε ιδιαίτερα κοντά μας”.

Παρατήρησε ότι “οι Κτιριακές Υποδομές υλοποιούν ένα τεράστιο έργο, από σχολικές μονάδες έως έργα στον χώρο της υγείας και της δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται ένα βήμα πριν την τελική υπογραφή για την ενεργειακή του αναβάθμιση”. Και ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη των Κτιριακών Υποδομών, τον πρόεδρο Τιμολέοντα Κατσίπο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Θανάση Γιάνναρη.

Ο δήμαρχος είπε ότι “η Καλαμάτα είναι μια πόλη που αναπτύσσεται, εξελίσσεται και προχωρά” και κάνοντας για τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή μας, παρατήρησε πως ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας και η προοπτική του άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας”.

Ο κ. Βασιλόπουλος χαρακτήρισε σημαντικά και τα έργα που αφορούν τις σχολικές υποδομές, κάνοντας λόγο για σημαντική προσπάθεια μαζί με τις Κτιριακές Υποδομές. Υπενθύμισε ότι η Καλαμάτα εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, με την ένταξη τριών σχολείων: του 6ου Γυμνασίου, του 5ου Λυκείου και του 2ου ΕΠΑΛ.

Ο δήμαρχος χαιρέτισε τη σημαντική ανακοίνωση για το σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, “που θα αποτελέσει μια σημαντική υποδομή για τα παιδιά μας και την τοπική κοινωνία”.

Ο υπουργός Χρ. Δήμας για τη σημαντική είδηση, για το κλειστό γυμναστήριο στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, “ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό”, ανέφερε ότι το είχε συζητήσει με τον πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών και ιδιαίτερα με τον Μεσσήνιο διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιάνναρη και σημείωσε: “Η δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου μέσα σε σχολική μονάδα ήταν από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Οι Κτιριακές Υποδομές αναλαμβάνουν την ανέγερση του κλειστού γυμναστηρίου και θέλω να πω ότι στόχος μας είναι τέτοιες υποδομές να συνεχίσουν να δημιουργούνται και σε άλλες πόλεις που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά μας πρέπει να έχουν σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες στα σχολεία τους, να μπορούν να αθλούνται και να αναπτύσσονται”.

Για το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” που υλοποιείται με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ότι “αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα”. Μέσω των Κτιριακών Υποδομών αναβαθμίστηκαν πέρυσι 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η Μεσσηνία συμμετείχε με 8 σχολεία.

Φέτος συνεχίζουμε με 238 νέα σχολεία, από τα οποία 5 στη Μεσσηνία”.

Για τα σημαντικά έργα υποδομών στην περιοχή, χαιρέτισε την υπογραφή της παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας και αναφέρθηκε στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού και τη σύνδεσή της με τον Μορέα μέσω του δρόμου Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Ακολούθησαν σύντομες τοποθετήσεις από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, του βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Ο κ. Χρυσομάλλης που δεν ήταν νωρίτερα στη συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, παρατήρησε ότι ο υπουργός Υποδομών δίνει απαντήσεις, όμως, υπενθύμισε πως “αυτά τα έργα τα περιμέναμε χρόνια” και ανέφερε ότι “το να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, είναι κρίσιμο για μας τους Μεσσήνιους”. Εκθείασε, επίσης, τις Κτιριακές Υποδομές, λέγοντας πως “ό,τι παίρνει, το υλοποιεί στον προϋπολογισμό και στον χρόνο που έχει ανακοινωθεί”. Τέλος, έκανε λόγο για καλά νέα για το Παλέ ντε Σπορ και δήλωσε ότι την Καλαμάτα την ενδιαφέρει ο αθλητικός τουρισμός, η προσέλκυση ξένων αθλητών και ομάδων για προπονήσεις.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος των Κτιριακών Υποδομών Θανάσης Γιάνναρης ενημέρωσε για τη δημοπράτηση του πρότυπου κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στα Γιαννιτσάνικα, επισημαίοντας: “Ενα έργο υψηλής αισθητικής, που διακρίνεται για το σύγχρονο σχεδιασμό του, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολικού γυμναστηρίου. Χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία βιοκλιματικών εφαρμογών, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό αποτύπωμα, επιτυγχάνεται ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, που είναι πολύ σημαντικό λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Το γυμναστήριο αυτό θα αποτελέσει το νέο στολίδι της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας και θα είναι ασφαλής βατήρας ανέλιξης για τη νεολαία μας”

Και διαβεβαίωσε τον δήμαρχο ότι “οι Κτιριακές Υποδομές ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα στη Μεσσηνία μας”.

Ακολούθησε περιοδεία του υπουργού και των στελεχών των Κτιριακών Υποδομών, σε 6ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και στη συνέχεια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Οιχαλίας και στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”.