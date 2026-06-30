Ο Κυρανάκης για σιδηρόδρομο στη Μεσσηνία: “Αν λειτουργήσει ο προαστικός πρέπει να είναι βιώσιμος”

Μιλώντας στην κεντρική πολιτικής εκδήλωσης της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της ΝΔ στη Θουρία ο κ. Κυρανάκης είπε ότι ως αναπληρωτής υπουργός υπέγραψε έγγραφο για την πιθανή επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου στη Μεσσηνία. Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι επισκέφθηκε το σιδηροδρομικό σταθμό και το μηχανοστάσιο της Καλαμάτας ενώ πρόσθεσε ότι ο προαστιακός της Μεσσηνίας για να είναι βιώσιμος θα πρέπει να στηριχτεί από τους πολίτες. Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή, απαντώντας σε ερώτηση της «Ε» για τον προαστιακό, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος είπε «ας τα βλέπουμε ένα - ένα αυτά τα θέματα. Εντάξει; Προτιμώ να να μείνω σε αυτά στα οποία ήδη κάναμε αναφορά και να παραμείνω εκεί».

Την Κυριακή ο κ. Κυρανάκης δήλωσε «Ερχόμενος εδώ πέρασα να δω τις εγκαταστάσεις του παλιού σταθμού και του παλιού μηχανοστασίου. Είμαι χαρούμενος διότι, πριν φύγω από το υπουργείο Μεταφορών και πριν παραδώσω τα ηνία στον άξιο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κώτσηρα, έβαλα μια υπογραφή σε ένα σημαντικό έγγραφο, το οποίο ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή επαναλειτουργία πιλοτική, τουριστική –θα δούμε τη χρήση στο μέλλον– για μια προαστιακή χρήση στο σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας.

Δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε είναι κάτι φτηνό. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, εφόσον επαναλειτουργήσει, είναι αυτή τη φορά να είναι βιώσιμο. Για να ξαναλειτουργήσει χωρίς να πρέπει να κλείσει.

Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω πολύ ειλικρινά ότι παραμένω σύμμαχός σας σε αυτή την προσπάθεια. Παραμένω σύμμαχός σας όμως με μια υπόσχεση, η οποία αφορά ένα ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία, για να το πω απλά, επειδή έχουμε μαζί μας και τα μέσα ενημέρωσης τα τοπικά.

Αν το τρένο ξαναλειτουργήσει, θα πρέπει να το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Θα πρέπει να το χρησιμοποιούν οι φοιτητές, οι άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν στα χωριά, να χρησιμοποιήσουν το τρένο για να μπορούν καθημερινά να μετακινούνται μεταξύ της Καλαμάτας και των υπόλοιπων περιοχών. Να δώσουμε πραγματική ζωή, όχι για συμβολικούς λόγους αλλά για λόγους καθημερινότητας. Μόνο αυτός είναι ο δρόμος επαναλειτουργίας και θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό σήμερα, για να μπορούμε να είμαστε συνεννοημένοι. Και σε αυτή την προσπάθεια, σας το λέω δημόσια, σας το λέω ειλικρινά, σας κοιτώ στα μάτια, ότι θα με βρείτε σύμμαχο».