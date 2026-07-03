Αυτοψία για τον δρόμο Μεσσήνη – Μπούκα

“Σε διαδικασία υλοποίησης η μελέτη του ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου Μεσσήνη – Μπούκα”, αναφέρει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας σε ανάρτησή της κι ενημερώνει για την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της μελέτης.

Στην ανάρτηση η Αναπτυξιακή σημειώνει:

“Σημαντικό βήμα για την προώθηση της μελέτης του έργου «Ποδηλατόδρομος – Πεζόδρομος επί της 6ης Επαρχιακής Οδού Νομού Μεσσηνίας στο τμήμα Μεσσήνη – Μπούκα (Άγιος Κωνσταντίνος) του Δήμου Μεσσήνης», αποτέλεσε η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή παρέμβασης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων κ. Ανδρέας Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ κ. Αναστάσιος Σαρδέλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μεσσήνης κ. Παναγιώτης Καρνούσκος, ο μελετητής του έργου, καθώς και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαδρομής, οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα τεχνικά ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, καθώς και οι δυνατότητες διαμόρφωσης μιας σύγχρονης, ασφαλούς και λειτουργικής υποδομής, που θα εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής”.