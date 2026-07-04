eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 04 Ιουλίου 2026 15:58

Γεώτρηση ύδρευσης για Αρφαρά και Πήδημα

Γράφτηκε από την

Γεώτρηση ύδρευσης για Αρφαρά και Πήδημα

Premium Strom

 

Αδεια χρήσης νερού, μετά από άδεια εκτέλεσης έργου, χορήγησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης, στη θέση “Αγιος Νικόλαος” στ’ Αρφαρά.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, “η άδεια χρήσης νερού χορηγείται για να καλύψει - ενισχύσει τις ανάγκες ύδρευσης (μαζί με τις άλλες υδροληψίες της περιοχής) των Κοινοτήτων Αρφαρών και Πηδήματος, οι οποίες αυξάνονται ραγδαία κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, για συνολικό πληθυσμό 1.500 άτομα (μόνιμο και εποχικό) της περιοχής της Δ.Ε. Καλαμάτας και ο δικαιούχος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι 136.875 κυβικά μέτρα νερού/έτος από τη γεώτρηση της παρούσας άδειας χρήσης νερού”.

 

(Φωτογραφία αρχείου)

Κατηγορία Υποδομές
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις