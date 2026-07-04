Γεώτρηση ύδρευσης για Αρφαρά και Πήδημα

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, “η άδεια χρήσης νερού χορηγείται για να καλύψει - ενισχύσει τις ανάγκες ύδρευσης (μαζί με τις άλλες υδροληψίες της περιοχής) των Κοινοτήτων Αρφαρών και Πηδήματος, οι οποίες αυξάνονται ραγδαία κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, για συνολικό πληθυσμό 1.500 άτομα (μόνιμο και εποχικό) της περιοχής της Δ.Ε. Καλαμάτας και ο δικαιούχος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι 136.875 κυβικά μέτρα νερού/έτος από τη γεώτρηση της παρούσας άδειας χρήσης νερού”.

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