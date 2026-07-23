Κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας

Το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ψήφισε «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν τη σύμβαση. Η παραχώρηση αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη, την επέκταση, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του αεροδρομίου για χρονικό διάστημα 40 ετών. Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 22 Ιουνίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπερταμείου και της εταιρείας που έχει συσταθεί από την κοινοπραξία των Fraport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας Α.Ε.

Με την κύρωση από τη Βουλή ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, η οποία συνδέεται με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη μελλοντική ανάπτυξη του Αεροδρομίου Καλαμάτας.

ΜΙΛΤΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Σήμερα, έπειτα από χρόνια καθυστέρησης, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Η παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», επιτέλους, ολοκληρώνεται, σηματοδοτώντας το αναγκαίο και αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός που αναζητά η Μεσσηνία και ολόκληρη η νότια Πελοπόννησος.», τόνισε κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, στη συζήτηση της κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης.

«Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, το σημερινό βήμα άργησε πολύ, όπως πολύ έχουν αργήσει σχεδόν όλες οι υποδομές στη Μεσσηνία, όπως πολύ άργησε ο απολύτως απαραίτητος δρόμος από την Καλαμάτα στην Πύλο και τη Μεθώνη, ημιτελής ακόμα γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον περιμετρικό της Πύλου, όπως αργεί ακόμη η ολοκλήρωση των δικτύων του Φιλιατρινού Φράγματος, η κατασκευή του Μιναγιώτικου Φράγματος, ο αυτοκινητόδρομος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα, το Αθλητικό Κέντρο στην Καλαμάτα, αντιπλημμυρικά έργα και πολλά άλλα περιφερειακής εμβέλειας. Ίσως είναι πλέον η ώρα για την πολιτεία να αναθεωρήσει τόσο τις μεθόδους μελέτης όσο και τις μεθόδους ανάθεσης των δημοσίων υποδομών, για να σταματήσουμε ως τοπικές κοινωνίες να είμαστε όμηροι ατελείωτων καθυστερήσεων, απώλειας χρηματοδοτήσεων και παιχνιδιών εις βάρος των πολιτών. Κάλλιο αργά, όμως, παρά ποτέ!».

Όπως παρατήρησε ο Μεσσήνιος βουλευτής, η σύμβαση παραχώρησης δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή, όπως συχνά ακούγεται ως κατηγορία. Είναι επιλογή ευθύνης απέναντι στον τόπο και εξασφαλίζει, πέρα από το τίμημα, και τη διατήρηση συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο εταιρικό σχήμα, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο και το δημόσιο συμφέρον. Η σύμβαση προβλέπει ήδη εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, νέο αεροσταθμό, αναβάθμιση των υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, με στόχο την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των επιβατών που θα διακινούνται από το αεροδρόμιο.

«Θεωρώ όμως αναγκαίο να μιλήσουμε όχι για αυτά που – επιτέλους – θα γίνουν για το αεροδρόμιο, αλλά για αυτά που θα πρέπει να γίνουν και μέχρι στιγμής δεν τα διαβάζω στη Σύμβαση.», σημείωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, για να συνεχίσει: «Το σημαντικότερο ζήτημα που εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας είναι η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, χωρίς την οποία εξακολουθεί να έχει περιορισμούς που το τοποθετούν στην κατηγορία των περιφερειακών αεροδρομίων, σε αντίθεση με άλλα αεροδρόμια άλλων νομών που αναβαθμίζονται πλήρως, όπως είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Με τα 2800 μέτρα που έχει ο διάδρομος, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, θέτοντας έτσι περιορισμό στη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της Μεσσηνίας και Πελοποννήσου με αγορές υψηλής αξίας, όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Ασία.

Δυστυχώς, οι επιλογές που ακολούθησε η Πολιτεία εγκλωβίζουν τα δύο άκρα του διαδρόμου και από νότο, λόγω της αναβάθμισης του δρόμου Καλαμάτα-Ριζόμυλος – και ήταν ένα επιχείρημα για όσους τότε φωνάζαμε ότι έπρεπε να επιλεγεί η παραλιακή χάραξη – και από βορρά με τη σιδηροδρομική γραμμή που σχεδόν βρίσκεται σε επαφή με το αεροδρόμιο. Εάν πραγματικά θέλουμε έναν διεθνή αερολιμένα στην Καλαμάτα, τότε οφείλουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τον σχεδιασμό για την αύξηση του μήκους του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.».

Το δεύτερο ζήτημα που ανέδειξε ο Μεσσήνιος βουλευτής είναι πως η παραχώρηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας αντιμετωπίζεται ως αμιγώς τουριστική αναπτυξιακή υποδομή.

«Η Μεσσηνία δεν είναι αποκλειστικά ένας τουριστικός προορισμός. Είναι ένας από τους σημαντικότερους αγροδιατροφικούς νομούς της χώρας με σημαντικά ΠΟΠ εξαγώγιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που αναζητούνται στις διεθνείς αγορές. Γιατί, λοιπόν, να μην αποκτήσει η Καλαμάτα ένα σύγχρονο εμπορευματικό σταθμό με δυνατότητα ψύξης; Γιατί να μη σχεδιάσουμε από σήμερα τη δυνατότητα εξαγωγής νωπών, υψηλής αξίας, αγροτικών προϊόντων απευθείας προς τις διεθνείς αγορές, μέσω του αεροδρομίου; Γιατί να μην διεκδικήσουμε έναν κόμβο εμπορικών αερομεταφορών που θα επιτρέψει στους παραγωγούς της Μεσσηνίας και ολόκληρης της Πελοποννήσου να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές με ταχύτητα και με όγκο προϊόντων;».

«Η εξωστρέφεια μιας Περιφέρειας δεν μετριέται μόνο με τους τουρίστες που φτάνουν. Μετριέται και με τα προϊόντα που φεύγουν, μετριέται με τις επιχειρήσεις που επενδύουν, μετριέται με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, μετριέται με τις ευκαιρίες που αποκτούν οι νέοι άνθρωποι να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Γι’ αυτό θεωρώ ότι από αύριο κιόλας πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Η παραχώρηση είναι η αρχή. Χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου. Χρειάζεται να εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα επέκτασης του διαδρόμου και η πρόβλεψη για εγκαταστάσεις αεροπορικού φορτίου. Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Γιατί οι Μεσσήνιοι δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν υποδομές αντάξιες των δυνατοτήτων του τόπου μας. Ζητούν ένα αεροδρόμιο που να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών, ένα αεροδρόμιο που δεν θα αποτελεί μόνο πύλη εισόδου επισκεπτών, αλλά και πύλη εξόδου ελληνικών προϊόντων προς ολόκληρο τον κόσμο.», κατέληξε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την ανάγκη η αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης με ουσιαστικό αποτύπωμα για ολόκληρη τη Μεσσηνία και για κάθε πολίτη της ανέδειξε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αεροδρομίου.

Ο κ. Μαντάς χαρακτήρισε την παραχώρηση ως μία στρατηγική επιλογή που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των κρίσιμων υποδομών της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Μεσσηνία βρίσκεται ήδη σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά και χρειάζεται υποδομές αντάξιες της δυναμικής της. Όπως ανέφερε, το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέων υποδομών, την αύξηση των θέσεων check-in, την επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακού ελέγχου, τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και σύγχρονα συστήματα εξυπηρέτησης επιβατών. «Όλα αυτά δεν είναι απλώς τεχνικές παρεμβάσεις. Είναι η δημιουργία ενός αεροδρομίου αντάξιου ενός διεθνούς προορισμού», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο βουλευτής Μεσσηνίας επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν αποτελεί ένα άγνωστο ή αδοκίμαστο μοντέλο. Αντίθετα, βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, όπου το Δημόσιο διατηρεί τον θεσμικό και εποπτικό του ρόλο, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει να επενδύσει, να εκσυγχρονίσει τις υποδομές και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. «Πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετεί», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στη διάχυση των αναπτυξιακών οφελών στην πραγματική οικονομία, σημειώνοντας ότι η αξία της ανάπτυξης κρίνεται από το κατά πόσο φτάνει στην κοινωνία. «Η ανάπτυξη δεν έχει αξία αν δεν φτάνει στην κοινωνία. Αν δεν γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών. Αν δεν δημιουργεί ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, η αναβάθμιση του αεροδρομίου δεν αφορά μόνο τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για ολόκληρη τη μεσσηνιακή οικονομία. «Η αύξηση των πτήσεων και η ενίσχυση της τουριστικής περιόδου αφορά τον μικρό επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη ενός καταλύματος, την εστίαση, το εμπόριο, τις τοπικές υπηρεσίες. Αφορά όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και δημιουργούν καθημερινά στον τόπο μας», τόνισε.

Παράλληλα, στάθηκε και στον κομβικό ρόλο του αεροδρομίου ως πύλης εξωστρέφειας για τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η Μεσσηνία δεν εξάγει μόνο τουριστικές εμπειρίες αλλά και την παραγωγική της ταυτότητα. «Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αποτελεί μόνο πύλη εισόδου επισκεπτών. Αποτελεί και πύλη εξόδου της μεσσηνιακής ταυτότητας προς τον κόσμο. Κάθε επισκέπτης που γνωρίζει τη Μεσσηνία γίνεται ένας ακόμη πρεσβευτής της, ενώ κάθε θετική εμπειρία μετατρέπεται σε μια νέα ευκαιρία προβολής του τόπου και των προϊόντων του», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί μια επένδυση στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει συνολικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Μεσσηνίας, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» εξέφρασε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της σύμβασης.

Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια στήριξε από την πρώτη στιγμή την προοπτική αναβάθμισης και παραχώρησης του αεροδρομίου, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό του ρόλο ως βασικής πύλης εισόδου της Πελοποννήσου προς τις διεθνείς αγορές και ως μοχλού ενίσχυσης του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε παράλληλα ότι η επένδυση θα πρέπει να συνοδευτεί από τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές και από στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε τα οφέλη να διαχυθούν σε ολόκληρη την Περιφέρεια, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της περιοχής, δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού αναπτυξιακού μοντέλου για την Πελοπόννησο.