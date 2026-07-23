Δωρεά 10 οχημάτων SUV στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Δέκα νέα οχήματα SUV, δωρεά της Wide Media Group, παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των πρώην Σχολών της Αστυνομίας, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενισχύοντας τα διαθέσιμα μέσα για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της εταιρείας για την προσφορά τους και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι η δωρεά αποτελεί σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης.

«Η προσπάθειά μας είναι να προσφέρουμε ασφάλεια σε κάθε γειτονιά και ταυτόχρονα να διαλύσουμε τις μεγάλες εγκληματικές ομάδες που υποσκάπτουν τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώπους της Wide Media Group, καθώς η προσφορά τους είναι πολύτιμη για την επίτευξη των στόχων μας», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτης Ντουίτσης, καθώς και στελέχη της ΔΑΟΕ και της ΕΛΑΣ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ