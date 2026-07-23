Π. Μαρινάκης: Στα 23 δισ. ευρώ οι πόροι για την ανάπτυξη - Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030). O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμπλήρωση σήμερα οχτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. «Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος. Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν η μέρα αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες της χώρας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Είπε ότι μέσα σε έξι χρόνια το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, ενώ τα εναέρια μέσα από 61 το 2019 ανήλθαν σε 85 το 2026 και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Παράλληλα, τόνισε ότι καθιερώθηκαν εναέριες περιπολίες με drones, τα οποία μπορούν να επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αναφέρθηκε, επίσης, στα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα οποία επιβλήθηκαν 595 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση. Υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες και δύσκολες προκλήσεις και δήλωσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό, με στόχο η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο.

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις ανέρχονται σε 23 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025. Ανέφερε ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, όπως δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, καθώς και σε έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας, ενώ τόνισε ότι το Πρόγραμμα στηρίζει την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Αναφερόμενος στις συντάξεις χηρείας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι καταργείται η περικοπή μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Είπε ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, ενώ για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα οι σχετικές περικοπές δεν θα εφαρμοστούν και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από την αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Ανέφερε, επίσης, ότι περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, χωρίς να αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, ενώ διασφαλίζεται και ο διπλασιασμός της εθνικής σύνταξης για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και από τους δύο.

Σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 καταγράφουν μετρήσιμα αποτελέσματα, με τις θαλάσσιες παράνομες αφίξεις να μειώνονται κατά 27% και ειδικά στο Αιγαίο κατά 62%. Είπε ότι συνολικά οι μεταναστευτικές ροές περιορίστηκαν κατά περισσότερο από 15%, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου μειώθηκε στο 39,7% το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας, όπως ανέφερε, τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ψηφίστηκε και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία και τη στέγαση. Είπε ότι ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, αυξάνονται τα ηλικιακά όρια και καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, η οποία θα καλύπτει 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης και ενίσχυση της προσβασιμότητας ως εργαλείου αυτονομίας στο σπίτι και στον χώρο εργασίας. Στον τομέα της στέγασης, ανέφερε ότι δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.