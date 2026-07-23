Μεσσηνία: Ένταξη 12 έργων αγροτικής οδοποιίας - Σε ποιες περιοχές θα γίνουν

Δώδεκα έργα αγροτικής οδοποιίας, βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 4 Δήμων της Μεσσηνίας εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 – 2027), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για 4 έργα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, από 3 των Δήμων Οιχαλίας και Τριφυλίας και 2 του Δήμου Μεσσήνης.

Συνολικά, εντάσσονται στην παρέμβαση 446 πράξεις, δήμων της χώρας, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 241.748.925,66 ευρώ.

Στο σχέδιο δεν εντάχθηκαν μία πρόταση του Δήμου Καλαμάτας, 2 του Δήμου Πύλου – Νέστορος, 3 του Δήμου Οιχαλίας και 6 του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Σύμφωνα με την απόφαση της γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώς Ζέρβα. “θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στην Παρέμβαση Π3-73-1.2 του

ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με την παρ. 7.2 της Πρόσκλησης, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: Υποβλήθηκαν 371 προσφυγές και ολοκληρώθηκε η εξέταση 290 προσφυγών. Εκκρεμεί η εξέταση 81 προσφυγών δυνητικών δικαιούχων, οι οποίες αφορούν αιτήσεις στήριξης, για τις οποίες η εκπόνηση της απαιτούμενης οριστικής μελέτης, η έκδοση βεβαιώσεων κλπ. έγινε από το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.ΠΑΝ.). Ως προς τις προσφυγές αυτές έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αναμένεται σχετική γνωμοδότηση. Για το λόγο αυτό, στον συνημμένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου οι σχετικές αιτήσεις στήριξης δεν εμφανίζονται. Μετά την έκδοση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την εξέταση των 81 προσφυγών, θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου και εφόσον απαιτηθεί θα τροποποιηθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης”.

Τα έργα των Δήμων με τη σειρά που εντάχθηκαν, είναι:

1) Δήμος Οιχαλίας (73ο με 89 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Φίλια, Μερόπης, Διαβολιτσίου, Κωνσταντίνων, 316.236,07 ευρώ.

2) Δήμος Τριφυλίας (185ο με 80 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Μεσοράχη,999.999,07 ευρώ.

3) Δήμος Οιχαλίας (256ο με 79 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Ηλέκτρας, Κωνσταντίνων, Μαντζαρίου, Πεύκου και Σολακίου, 283.955,59 ευρώ.

4) Δήμος Οιχαλίας (270ο με 79 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Στενύκλαρου, Δωρίου και Στάσιμου, 499.962,34 ευρώ.

5) Δήμος Πύλου – Νέστορος (288ο με 76 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Βελανιδιά – Μπουρνελιά Δ.Ε Χιλιοχωρίων, 323.000 ευρώ.

6) Δήμος Πύλου – Νέστορος (289ο με 76 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Σαλαντί – Μιναγιώτικο Κοινότητας Ευαγγελισμού, 462.000 ευρώ.

7) Δήμος Πύλου – Νέστορος (290ο με 76 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Γιάλοβας – Ελαιόφυτου, 499.000 ευρώ.

8) Δήμος Τριφυλίας (348ο με 75 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Αρμακάδια, 499.995,43 ευρώ.

9) Δήμος Πύλου – Νέστορος (366ο με 75 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Ακριτοχώρι – Καπλάνι, 431.500 ευρώ.

10) Δήμος Τριφυλίας (385ο με 75 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Κάναλος – Αγία Παρασκευή, 996.725,88 ευρώ.

11) Δήμος Μεσσήνης (386ο με 75 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Δροσιά – Νερόμυλος, 999.365,66 ευρώ.

12) Δήμος Μεσσήνης (406ο με 74 βαθμούς): Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Κοινότητα Ανδρούσας και εντός αναδασμού στην Κοινότητα Λάμπαινας, 260.400 ευρώ.

* Στις παραδεκτές αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς ένταξη, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης και της υπερδέσμευσης (σύνολο 154 αιτήσεις):

1) Δήμος Οιχαλίας (45ο με 69 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Ηλέκτρας, Βασιλικού και Διαβολιτσίου, 493.314,56 ευρώ.

2) Δήμος Οιχαλίας (46ο με 69 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Μελιγαλά, Κόκλας, Νεοχωρίου και Ανδανίας, 499.241,37 ευρώ.

3) Δήμος Καλαμάτας (55ο με 67 βαθμούς): Οδοποιία ολοκλήρωσης αγροτικής οδού Συρρόκα – Βελανιδιά, 1 εκ. ευρώ.

4) Δήμος Οιχαλίας (130ο με 54 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Λουτρού, Οιχαλίας, Κατσαρού και Κάτω Αμφιθέας, 366.167,30 ευρώ.

* Στις μη παραδεκτές αιτήσεις λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή και βαθμολογίας χαμηλότερης των 40 βαθμών) (σύνολο 361 αιτήσεις):

1) Δήμος Πύλου – Νέστορος (99ο με 76 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Αμπελόφυτο – Τραγάνα Κοινότητας Αμπελόφυτου, 634.000 ευρώ.

2) Δήμος Πύλου – Νέστορος (100ο με 76 βαθμούς): Βελτίωση αγροτικής οδού Χουνάκια Κοινότητας Γλυφάδας, 343.000 ευρώ.

3) Δήμος Δυτικής Μάνης (217ο με 64 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κοινότητα Νεοχωρίου, 500.000 ευρώ.

4) Δήμος Δυτικής Μάνης (219ο με 64 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κοινότητα Δολών, 500.000 ευρώ.

5) Δήμος Δυτικής Μάνης (220ο με 64 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου, 500.000 ευρώ

6) Δήμος Δυτικής Μάνης (221ο με 64 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κοινότητα Προαστίου, 500.000 ευρώ

7) Δήμος Δυτικής Μάνης (222ο με 64 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Κάμπου και Ριγκλίων, 500.000 ευρώ.

8) Δήμος Δυτικής Μάνης (307ο με 50 βαθμούς): Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κοινότητα Σταυροπηγίου, 500.000 ευρώ.

Γ.Σ.