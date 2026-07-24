Ξαναζεσταίνεται το σχέδιο για φυσικό αέριο στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα περιλαμβάνεται στους 14 δήμους της χώρας όπου θα επεκταθεί το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 της HENGAS, το οποίο έλαβε το «πράσινο φως» από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σύμφωνα με την Ypodomes.com .

Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 53,86 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων φυσικού αερίου στους δήμους Δεσκάτης, Παιονίας, Πολυγύρου, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Τρίπολης, Κορίνθου, Μεγαλόπολης, Καλαμάτας, Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων και Νέας Προποντίδας.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών, την εγκατάσταση μετρητών, σταθμών μέσης και χαμηλής πίεσης, καθώς και σταθμών αποσυμπίεσης CNG. Προβλέπονται επίσης πρόσθετες επενδύσεις για την ασφάλεια και την ενίσχυση των δικτύων.

Σε επίπεδο πενταετίας (2026-2030), η HENGAS εκτιμά ότι στα δίκτυα διανομής που διαχειρίζεται θα πραγματοποιηθούν συνολικά 15.674 νέες ενεργές συνδέσεις, ενώ η διανεμόμενη ποσότητα φυσικού αερίου αναμένεται να φθάσει τις 2.031.155 MWh.