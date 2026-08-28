Πρόσθετη χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Μεγαλόπολης

Πρόσθετη χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και 3 εκατ. ευρώ για έργα που αφορούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και τις δημοτικές κοινότητες εξασφάλισε ο Δήμος Μεγαλόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το δήμο, ο Βιολογικός Καθαρισμός Μεγαλόπολης περνά σε οριστική λειτουργία έπειτα από 15 χρόνια καθυστερήσεων και εκκρεμοτήτων. Για την ολοκλήρωση του έργου και τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του εξασφαλίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος ευχαρίστησε τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Παράλληλα, ο δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ μέσω της ένταξής του στο στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πόροι θα κατευθυνθούν στη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα και στην αναβάθμιση υποδομών στις δημοτικές κοινότητες.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθησαν επίσης αποφάσεις για νέες πιστώσεις που αφορούν την αποκατάσταση δικτύων και υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τη σύνταξη μελετών για τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των σχολικών μονάδων της πόλης.

Προβλέπονται ακόμη παρεμβάσεις για τη βελτίωση της βατότητας κοινόχρηστων χώρων και αγροτικών δρόμων στον Τριπόταμο, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και τον Σύλλογο Τριποταμιτών.

Ο δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος, σχολιάζοντας τις αποφάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Μεγαλόπολη «δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλο χρόνο», επισημαίνοντας ότι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής αποτελούν η αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών, η στήριξη της τοπικής παραγωγής και η βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών.