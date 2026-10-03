6 εκ. ευρώ για νέο σχολικό συγκρότημα στη Σπάρτη

Υπογράφηκε χθες Παρασκευή η σύμβαση για την κατασκευή του νέου σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το 6ο Δημοτικό Σχολείο και το 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, έργο αρχικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση υπεγράφη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστο Λαμπρόπουλο, παρουσία του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του δημάρχου Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και, σύμφωνα με την Περιφέρεια, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη σχολική στέγη. Οι παρεμβάσεις για σχολικές και προσχολικές υποδομές σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεπερνούν συνολικά τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι με την υπογραφή της σύμβασης το έργο περνά στη φάση της κατασκευής, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία του νέου σχολικού συγκροτήματος για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας και στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προώθηση του έργου.

Στην υπογραφή παρέστησαν ακόμη ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Σπύρος Τζινιέρης, ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Τζινάκος, ο αναπληρωτής δήμαρχος Δημοσθένης Κακούρος, ο επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας Αντώνης Κοκκονός και ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας Αντώνης Κωνστάνταρος.

Μετά την υπογραφή πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο όπου πρόκειται να ανεγερθεί το σχολικό συγκρότημα και ενημέρωση για τα επόμενα στάδια του έργου.