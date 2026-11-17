Στο ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συζητήθηκε η αίτηση επανεξέτασης της η υπ' αριθμόν 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου του ίδιου Τμήματος, η οποία απέρριψε ως αβάσιμες τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν υποβάλει δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία τής 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ελένης Τοπαλούδη, τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι το Α' Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών (απόφαση 349/2022) κήρυξε τους δύο δράστες κατηγορούμενους (έναν Έλληνα και έναν αλβανικής καταγωγής), ένοχους για τις αξιόποινες πράξεις:

α) της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελεσθείσα από κοινού και

β) του (ομαδικού) βιασμού από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού και τους καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 15 ετών, αντίστοιχα, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα Χάρης Αμπράζης, υποστήριξε ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου του 2024 είναι εσφαλμένη και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης της 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα των καταδικασθέντων να αναιρεθεί η απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών ως εσφαλμένη.

Ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο ΣΤ΄ Τμήμα, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σταυρούλα Κουσουλού και εισαγγελέα την αντεισαγγελέα Ελένη Καρκαμπούνα, επικαλέστηκε δικονομικούς λόγους αλλά και ότι υπήρξε αντιστροφή των πειστηρίων και ότι η δικαστική απόφαση επικαλείται παραπειστήρια, ενώ υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας.

Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση του ΜΟΔ πάσχει λόγω απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που επιβάλλει το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία, αλλά και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

Τώρα, ΣΤ΄ Τμήμα καλείται να αποφανθεί για τη νομική ορθότητα της προηγούμενης απόφασής του (747/2024) και συγκεκριμένα αν υπάρχουν πλημμέλειες που να δικαιολογούν την επανεξέταση των αναιρετικών λόγων που προβάλει ο ένας εκ των δυο κατηγορουμένων και όχι ο δεύτερος καταδικασθέντας αλβανικής καταγωγής. Δηλαδή, δεν ζητεί την επανάληψη της δίκης, ούτε να εξεταστεί από την αρχή η ενοχή των δύο καταδικασθέντων.

Από την πλευρά τής οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, ο δικηγόρος Ευάγγελος Γκιούγκης υποστήριξε ότι οι διαδικασίες τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό διεξήχθησαν σύμφωνα με τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

Το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ