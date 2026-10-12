Στις 22 Οκτωβρίου η σύμβαση για το Μιναγώτικο φράγμα

Ανάδοχος του σημαντικού έργου είναι το σχήμα METKA–AKTOR-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Με βάση τις ίδιες πηγές, το έργο έχει επίσημο τίτλο Mελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικου”, που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0. Τα επόμενα βήματα εφόσον δεν υπάρζουν ενστάσεις, είναι το συγκεκριμένο σχήμα να ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος, να προχωρήσει η συγγραφή της σύμβασης, να σταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τελικά να πέσουν οι υπογραφές.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 96.494.657,15 ευρώ, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, συνολικά 126.044.657,15 ευρώ.

Αφορά την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του έργου και περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο, το κλειστό υπογειοποιημένο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο.

Οσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Φράγματος Μιναγιώτικου και ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής, με αρδευόμενη έκταση 35.000 στρεμμάτων περίπου στον Δήμο Πύλου – Νέστορος και στον Δήμο Μεσσήνης.

Η διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης είναι 25 χρόνια, περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του έργου. Τα πρώτα 3 - 4 χρόνια αφορούν την περίοδο κατασκευής.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης αφορά το Φράγμα Μιναγιώτικο που είναι φράγμα βαρύτητας από σκληρό επίχωμα, ύψους 49 μέτρων, του οποίου ο συνολικός όγκος του ταμιευτήρα είναι περί τα 11 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από 5 αρδευτικές ζώνες.

Περιλαμβάνονται τα έργα προσαγωγής, οι απαιτούμενες δεξαμενές αναρρύθμισης, τα αντλιοστάσια το πρωτεύον και το δευτερεύον δίκτυο άρδευσης που καταλήγει στις υδροληψίες.

Η α’ φάση του έργου, η οποία περιλαμβάνει τα έργα που θα κατασκευαστούν στην περιοχή του φράγματος, ήτοι το έργο εκτροπής, το πρόφραγμα, το έργο υδροληψίας, Αντλιοστάσιο Α1, τους αγωγούς προσαγωγής έως τη Δεξαμενή Δ1, τη Δεξαμενή Δ1 που αρδεύει έκταση 18.810 στρεμμάτων και το αντίστοιχο δίκτυο άρδευσης, θα παραδοθεί ολοκληρωμένη και λειτουργική στους 18 μήνες. Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί σε 36 μήνες.

Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την Μονάδα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτυγχάνεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.