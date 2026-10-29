1.779 εκ. ευρώ στη “Μορέας Α.Ε.” για επιδότηση λειτουργίας αυτοκινητόδρομου

Τη δέσμευση και καταβολή ποσού 1.779.400 ευρώ με ΦΠΑ, στον παραχωρησιούχο “Μορέας Α.Ε.”, για την επιδότηση λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη, για την εξάμηνη περίοδο από 3 Μαρτίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2026, ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ο υπουργός έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων:

“Το άρθρο 25 της Σύμβασης Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη», όπως τροποποιήθηκε με την από 12-12-2015 Συμφωνία Τροποποίησης

Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου.

Στο εν λόγω άρθρο, σε συνδυασμό με την ανωτέρω αναφερόμενη από 03-03-2008 Συμφωνία, ορίζονται ειδικότερα:

- Στο άρθρο 25.3: «Αντίστοιχα κατά την Περίοδο Επιδοτούμενης Λειτουργίας του Έργου το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ανά εξάμηνο στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρήτρες του παρόντος Άρθρου, Επιδότηση Λειτουργίας το μέγιστο ύψος της οποίας (Μέγιστη Επιδότηση Λειτουργίας - ΜΕΛ) προσδιορίστηκε με την Προσφορά και συμφωνείται με την παρούσα ως ακολούθως: Πίνακας 7 – Πίνακας Μέγιστης Επιδότησης Λειτουργίας…».

- Στο άρθρο 25.7: «Η καταβολή της Επιδότησης Λειτουργίας θα γίνεται ως ακολούθως: • 25.7.1: Εντός 10 ημερών από τη λήξη κάθε εξαμήνου του Πίνακα 7 της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος θα γνωστοποιεί εγγράφως προς το Δημόσιο το σύνολο των Άμεσων Εσόδων που πραγματοποίησε στο εξάμηνο αυτό και την τυχόν αιτούμενη καταβολή Επιδότησης Λειτουργίας εκ μέρους του Δημοσίου, με την ακόλουθη ανάλυση (Κατάσταση Επιδότησης Λειτουργίας ή Πληρωμής προς το Δημόσιο): (i) Αριθμό διελεύσεων ανά κατηγορία οχήματος, περιλαμβανομένης ως ιδιαίτερης κατηγορίας των απαλλασσομένων από Διόδια Τέλη οχημάτων…,(ii) Εφαρμοζόμενο Διόδο Τέλος…,(iii) Σύνολο Διοδίων Τελών ανά κατηγορία οχήματος, (iv) Γενικό σύνολο Διοδίων Τελών, (v) Άλλα έσοδα που εμπίπτουν στην έννοια των Άμεσων Εσόδων, (vi) Σύνολο Άμεσων Εσόδων, (vii) Την τυχόν Αιτούμενη Επιδότηση Λειτουργίας ή την τυχόν προκύπτουσα υποχρέωση του Παραχωρησιούχου για πληρωμή προς το Δημόσιο.

• 25.7.2: Η ανωτέρω ανάλυση θα συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία καταμετρήσεων που

ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Δημόσιο…

• 25.7.3: Ο υπολογισμός της Επιδότησης Λειτουργίας θα γίνεται ως ακολούθως: (i) στην περίπτωση που τα Άμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου στο εξάμηνο αυτό υπολείπονται ή είναι ίσα με το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων του Πίνακα 6 για το αντίστοιχο εξάμηνο, η Επιδότηση Λειτουργίας θα ισούται με την Μέγιστη Επιδότηση Λειτουργίας που ορίζεται για το ίδιο εξάμηνο στον Πίνακα 7, (ii)…(iii)…(iv)…”.