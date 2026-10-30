Ετοιμάζεται μεγάλη εργολαβία διανοίξεων δρόμων στην Καλαμάτα

Εργολαβία διανοίξεων οδών και βελτίωσης υφιστάμενων το 2026, που θα υλοποιηθεί το 2027, προγραμματίζει ο Δήμος Καλαμάτας. Ακόμα, εκπονεί μελέτη για μια μεγάλη εργολαβία διανοίξεων δρόμων στο σχέδιο πόλης της Κηπούπολης που θα δημοπρατηθεί τον επόμενο χρόνο, αλλά το πιθανότερο είναι να υλοποιηθεί το 2028.

Ο αρχικός προγραμματισμός των διανοίξεων στο σχέδιο πόλης της Κηπούπολης ήταν να γίνουν το 2023.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση – περιγραφή του έργου των διανοίξεων με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, αφορά εργασίες καθαιρέσεων, χωματουργικών και οδοστρωσίας:

1) Στην περιοχή των Γιαννιτσανίκων, μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) 159 – 170, μήκους 40 μέτρων.

2) Στην Ανατολική Συνοικία, μεταξύ των Ο.Τ. 1292 – 1291 και 1290 (οδός Μουσών), μήκους 120 μέτρων. Και μεταξύ των Ο.Τ. 1300 και 1299 – 1218, μήκους 120 μέτρων.

3) Στη Βόρεια Συνοικία, μεταξύ των Ο.Τ. 1005 και 1005Α – 1010, μήκους 90 μέτρων. Και μεταξύ των Ο.Τ. 1167 – 1011 και 1011Α, μήκους 75 μέτρων.

4) Στη Δυτική Συνοικία, μεταξύ των Ο.Τ. 722 και 727 και 720 – 717, μήκους 110 μέτρων. Και στα Ο.Τ. 694 και 695, μήκους 110 μέτρων.

5) Στην Ανατολική Παραλία, μεταξύ των Ο.Τ. 1368 – 1369 (οδός Δεριγνύ), μήκους 120 μέτρων. Μεταξύ των Ο.Τ. 1362 – 1363 (οδός Σικελιανού έως Κωνσταντίνου Τόμπρα), μήκους 25 μέτρων. Και νότια του Ο.Τ. 1370 με προβλεπόμενο χώρο στάθμευσης, μήκους 60 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων.

6) Στην περιοχή της Κηπούπολης, σε 5 σημεία, μικρού μήκους: Μεταξύ των Ο.Τ. 91 – 1550, μήκους 90 μέτρων. Μεταξύ των Ο.Τ. 109 – 1545, μήκους 40 μέτρων. Μεταξύ των Ο.Τ. 1545 – 91, μήκους 70 μέτρων. Μεταξύ των Ο.Τ. 1545 – 1546, μήκους 70 μέτρων. Μεταξύ των Ο.Τ. 1542 – 1545, μήκους 75 μέτρων.

7) Διάνοιξη της οδού Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης Καλαμάτας, μεταξύ των Ο.Τ. 207 – 208, μήκους 25,5 μέτρων.

8) Διάνοιξη οδού στα Ακοβίτικα, μεταξύ των Ο.Τ 1491 – 1493, μήκους 150 μέτρων.

Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ 2025

Να υπενθυμίσουμε ότι στην εργολαβία του 2025, όπου οι εργασίες διανοίξεων και βελτίωσης υφιστάμενων οδών εντός της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, ξεκίνησαν τον φετινό Μάρτιο σε δρόμους της Δυτικής Συνοικίας, δυτικά της της οδού Αρτέμιδος, περιλαμβανόταν η διάνοιξη 7 δρόμων.

Ο αρχικός προγραμματισμός των διανοίξεων δυτικά της Αρτέμιδος ήταν να γίνουν το 2022.

Ακόμα, διανοίξεις έγιναν ή προβλέπονται να ολοκληρωθούν αυτή την περίοδο: Σε οδό στη Βόρεια Συνοικία, μήκους 150 μέτρων. Σε τμήμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, ανατολικά της Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 62 μέτρων. Σε τμήμα της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, μεταξύ Φαρών και Μαιζώνος, μήκους 30 μέτρων. Σε γειτονικά τμήματα των οδών Σωκράτους, μεταξύ Φαρών και Μαιζώνος μήκους 13 μέτρων και Μαιζώνος, νότια της Σωκράτους, μήκους 32 μέτρων. Σε τμήμα οδού στα Γιαννιτσάνικα, μήκους 75 μέτρων.

Επίσης, οδοστρωσία του ήδη διανοιγμένου τμήματος της οδού Θεμιστοκλέους, στη νότια πλευρά, μήκους 44 μέτρων.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ

Το θέμα των διανοίξεων δρόμων στην πόλη της Καλαμάτας είναι πολύ σημαντικό. Απασχολεί και τον Δήμο και πολλούς δημότες, που περιμένουν χρόνια κάποια διάνοιξη για να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Και είναι από τα θέματα που εκκρεμούν, που καθυστερούν και πηγαίνουν πολύ πίσω, παρότι ο Δήμος ξεκίνησε να υλοποιεί εργολαβία διανοίξεων.

Τον περασμένο Μάιο σε έγγραφη διαμαρτυρία που δεχθήκαμε, συνδημότης μας από την περιοχή της Ανατολικής Παραλίας σημείωνε:

“Είμαι συνιδιοκτήτης οικοπέδου που επηρεάζεται από τις διανοίξεις των οδών Μεθώνης, Υψηλάντου και Μεγάλου Αλεξάνδρου που εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν ανοίξει. Ήθελα να σας ενημερώσω πως τα δικαστήρια που αναφέρει ο δήμαρχος, καθυστερούν με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου.

Τρεις φορές με τελευταία το τέλος του 2025, το δικαστήριο δεν έχει βγάλει απόφαση και ζητά να ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή, επειδή ο δικηγόρος του Δήμου εμφανίζει ελλιπή φάκελο. Η διαδικασία μετά μετατίθεται χρονικά και έτσι διαιωνίζεται. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ολόκληρη νομική υπηρεσία να καταθέτει συνεχώς ελλιπή φάκελο. Πιθανότατα καθυστερεί επίτηδες για κάποιο λόγο την διαδικασία. Υπάρχει μια περιουσία που έχουμε, η οποία είναι δεσμευμένη, καθώς μέχρι να ανοίξουν οι δρόμοι, το οικόπεδο δεν είναι οικοδομήσιμο. Και ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί για να μην ανοίξουν. Ενώ έχει πάρει δάνειο με μοναδικό σκοπό τη διάνοιξη των δρόμων. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας στείλω έγγραφα δικαστικών αποφάσεων που αποδεικνύουν αυτό που σας γράφω. Παρακαλώ δημοσιοποιήστε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση”.