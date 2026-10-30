Χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ για φυλακές στη Μεγαλόπολη

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 με προϋπολογισμό 39,9 εκατ. ευρώ εντάσσεται με απόφαση του του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση το έργο «Κατασκευή νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στον Δήμο Μεγαλόπολης».

Το σύγχρονο Σωφρονιστικό Κατάστημα θα διαθέτει υποδομές διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας και θα περιλαμβάνει παραγωγικά, εκπαιδευτικά και βιοτεχνικά/αγροτικά τμήματα για την ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων.

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει το σύνολο του κόστους κατασκευής των κτιριακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών εργασιών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφάλειας, καθώς και το κόστος των ενεργειών ωρίμανσης που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικομικών τονίζεται: “Η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού Σωφρονιστικού Καταστήματος στην περιοχή της Μεγαλόπολης θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος υπερπληθυσμού των φυλακών της χώρας. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχόλησης τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της υποδομής, συνδυάζοντας την κοινωνική αποδοτικότητα με το αναπτυξιακό όφελος”.