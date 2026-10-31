Παράκαμψη Γιάλοβας στο τέλος του 2027

Σε εξέλιξη βρίσκεται το σημαντικό έργο της παράκαμψης της Γιάλοβας, προϋπολογισμού 37.350.000 ευρώ και προαίρεσης 3.150.000 ευρώ. Εργο που θα δώσει μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα και ουσιαστική οδική ασφάλεια σε μια περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας με τουριστική ανάπτυξη και ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, από την ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, που επιβλέπει την υλοποίηση του έργου, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, η παράκαμψη της Γιάλοβας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027. Πιθανό είναι να χρειαστούν κάποιοι μήνες παράταση και η ολοκλήρωσή του να πάει το 2028.

Στην τεχνική περιγραφή του αναφέρεται ότι το έργο χωροθετείται στη Νοτιοδυτική Ελλάδα και διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Πύλου - Νέστορος και σημειώνεται:

“Το έργο «Βελτίωση 9ης εθνικής οδού (τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας) Π.Ε. Μεσσηνίας», αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χιλιομέτρων της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού και στην κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χιλιομέτρων για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας.

Τα προς κατασκευή έργα είναι:

α) Κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρων, με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χιλιομέτρων. Σε όλο το μήκος της αρτηρίας τα έργα αφορούν σε εργασίας πλήρους κατασκευής.

β) Κατασκευή 5 ισόπεδων κυκλικών κόμβων.

γ) Αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου με κατασκευή παράπλευρων και εγκάρσιων οδών μήκους περίπου 10,7 χιλιομέτων.

δ) Η κατασκευή του συνόλου των παράπλευρων οδών και των εγκάρσιων οδών ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ6α, KO-AD και ΚΟ9.

ε) Κατασκευή δύο Cut & Cover συνολικού μήκους περίπου 200 μέτρων. Κατασκευή τεχνικών έργων για τη γεφύρωση ρεμάτων και έργων τοπικής διευθέτησης των υδατορεμάτων.

στ) Κατασκευή σημαντικών έργων αντιστήριξης πρανών - οπλισμένων επιχωμάτων μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων.

ζ) Κατασκευή μιας άνω διάβασης υφιστάμενης οδού.

η) Κατασκευή έργων αποχέτευσης - αποστράγγισης αρτηρίας, παράπλευρου κι εγκάρσιου δικτύου και κόμβων.

Τα έργα στο σύνολο του παράπλευρου δικτύου και στις εγκάρσιες οδούς ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ6α, ΚΟ- AD και ΚΟ9 αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης προαίρεσης.

θ) Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους ισόπεδους κόμβους και στα υπόγεια έργα Cut & Cover. Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στον ισόπεδο κόμβο Ι.Κ.1 αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης προαίρεσης.

ι) Διευθέτηση απορροής όμβριων υδάτων και κατασκευής κατάλληλων τεχνικών εξόδου έως τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, αποχέτευσης - αποστράγγισης, μετατόπισης - αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ/ΔΕΚΟ, κλπ.”.

*Με βάση την ενημέρωσή μας από την επιβλέπουσα υπηρεσία, καθυστερήσεις από τον περασμένο Δεκέμβριο, υπάρχουν και για τη μετακίνηση των δικτύων των τηλεπικοινωνιών από την εταιρεία που έχει διαδεχθεί τον ΟΤΕ.

Λόγω των εργασιών οι οδηγοί που κινούνται στον δρόμο από τον κόμβο “Λαδά” μέχρι και τη Γιάλοβα, πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από τη μεγάλη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, περνάμε στην περίοδο του ελαιομαζέματος και της αυξημένης κίνησης με τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Για τη σημασία του έργου της παράκαμψης Γιάλοβας ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε στην “Ε”:

“Η παράκαμψη της Γιάλοβας είναι πολύ σημαντικό έργο. Διασφαλίζει την ασφάλεια των μετακινούμενων και θα συμβάλλει στην πιο ομαλή και ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής. Με την κατασκευή της δεν θα περνούν μέσα από τη Γιάλοβα, από τον υφιστάμενο στενό δρόμο με τη μεγάλη κίνηση, τα βαρέα και όλα τα οχήματα που δεν θέλουν να προσεγγίσουν τη Γιάλοβα. Είναι σημαντικό έργο, γιατί δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας από τον κόμβο «Λαδά», σε ένα οδικό τμήμα με μεγάλη κίνηση και γιατί κάνει πιο σύντομη τη μετακίνηση προς και από την Πύλο. Λόγω της ανάπτυξης της περιοχής με τις εγκαταστάσεις της Costa Navarino και της αύξησης της κίνησης στον δρόμο της Γιάλοβας με την ελκυστικότητα και της ευρύτερης περιοχής (Γιάλοβα, Διβάρι, Βοϊδοκοιλιά, Ρωμανού), η παράκαμψη θα δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα και ασφάλεια και θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο όλη αυτή την περιοχή”.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής σημείωσε:

“Η παράκαμψη της Γιάλοβας είναι πολύ σημαντικό έργο για τη Γιάλοβα, την Πύλο και όλη την περιοχή. Θα βοηθήσει και την Πύλο και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ολη η περιοχή με το Διβάρι και τη Βοϊδοκοιλιά είναι ελκυστική και με την κινηματογραφική ταινία «Οδύσσεια» έχει διαφημιστεί κι έχει μεγάλη ανάπτυξη, έχει διπλασιαστεί η κίνηση. Ο σημερινός δρόμος στη Γιάλοβα είναι στενός κι επικίνδυνος, καθώς έχει τεράστια κίνηση και από βαρέα οχήματα, ενώ σε αυτόν κινούνται και οι επισκέπτες της Γιάλοβας. Η παράκαμψη θα άρει την επικινδυνότητα και θα συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Θα ενώσει τον δρόμο από τους Γαργαλιάνους με τον καινούργιο εθνικό δρόμο που φτιάχνεται”.