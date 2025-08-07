Οι μισθοί δημάρχων και αντιδημάρχων Καλαμάτας και Μεσσήνης

Τι χρήματα παίρνουν τον μήνα οι δήμαρχοι Καλαμάτας και Μεσσήνης, οι αντιδήμαρχοι και οι γενικοί γραμματείς των δύο Δήμων, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” για τη μισθοδοσία του Ιουλίου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αποδοχές Ιουλίου:

- Δήμος Καλαμάτας:

Δήμαρχος 2.650,57 ευρώ. Αντιδήμαρχοι (11 σύνολο – 8 έμμισθοι) 13.213,48 ευρώ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 722,99 ευρώ. Γενικός γραμματέας 2.075,20 ευρώ. Ειδικοί συνεργάτες δημάρχου 2.071,63 ευρώ. Επιστημονικοί συνεργάτες δημάρχου 2.295,70 ευρώ. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 3.307,96 ευρώ. Συμπαραστάτης του Δημότη 750,74 ευρώ. Πρόεδροι κοινοτήτων (συνολικά 34 κοινότητες) 11.800 ευρώ.

- Δήμος Μεσσήνης

Δήμαρχος 2.192,11 ευρώ. Αντιδήμαρχοι (9 σύνολο – 7 έμμισθοι) και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 9.880,56 ευρώ. Γενικός γραμματέας 2.111,25 ευρώ. Ειδικοί συνεργάτες δημάρχου 7.343,48 ευρώ. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 3.654,49 ευρώ. Πρόεδροι κοινοτήτων (συνολικά 70 κοινότητες) 24.900 ευρώ.