Απάντηση Καρβέλα σε Καφαντάρη: Όλη η αλήθεια για τον ΣΜΑ και το Πράσινο Σημείο

“Είναι πραγματικά απίστευτο να εμφανίζεται ξανά στα ΜΜΕ ο πρώην Δήμαρχος, κ. Καφαντάρης, με θράσος και πλήρη έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια γύρω από την αναγκαιότητα δημιουργίας ΣΜΑ στον Δήμο μας.

Αντιστρέφει την αλήθεια και καταφεύγει σε δημαγωγικές κραυγές, ενώ γνωρίζει πολύ καλά την κατάρρευση που άφησε πίσω του – τόσο στην χρεοκοπημένη κατάσταση του Δήμου που παραλάβαμε, όσο και τις δανειακές συμβάσεις και υποχρεώσεις που είχε συνάψει.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτό το δελτίο τύπου — από τον Αύγουστο του 2019 — δεν συγχωρούν. Αποτυπώνουν με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη χρεοκοπημένη κατάσταση που παραλάβαμε:

• την τραγική κατάσταση της Τοπική Μονάδας Διαλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων (Μο.Δια.Κ.) στον Άγιο Νικόλαο Πύλου,

• και την πλήρη αποδιοργάνωση στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων.

Παραλάβαμε την υπηρεσία καθαριότητας σε πλήρη διάλυση.

Λειτουργούσαν μόνο τρία απορριμματοφόρα, έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η Τοπική Μονάδα Διαλογής (Μο.Δια.Κ.) στον Άγιο Νικόλα της Πύλου, ήταν κυριολεκτικά πνιγμένη σε λόφους απορριμμάτων — ένα βουνό ντροπής που καμία δικαιολογία δεν μπορεί να σβήσει.

Για τη λειτουργία της απαιτούνταν συνοδά έργα ύψους 900.000 €, καθώς και εγκρίσεις λειτουργίας από τις αρμόδιες Αρχές.

Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε — και μεταμορφώσαμε τον Δήμο, εφαρμόζοντας τεκμηριωμένη και υπεύθυνη πολιτική!

Σήμερα, με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, ολοκληρώσαμε την αδειοδότηση του ΣΜΑ Δήμου Πύλου ‑ Νέστορος, καθώς και τη δημιουργία Πράσινου Σημείου.

Ωστόσο, λόγω νομοθετικής αλλαγής, η κατασκευή και λειτουργία τους πλέον ανήκει αποκλειστικά στον ΦοΔΣΑ.

Σύμφωνα με τις Νομοθετικές Αναφορές:

• Με το Ν. 4555/2018 (άρθρα 227 & 228): Οι ΦοΔΣΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατασκευή και λειτουργία ΣΜΑ και μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, βάσει των ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας.

• Με το Ν. 4819/2021 (άρθρο 65): Τα Πράσινα Σημεία δημιουργούνται και λειτουργούν από τους ΟΤΑ α’ βαθμού ή σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ, υπό συγκεκριμένο πλαίσιο υποδομής και ευαισθητοποίησης.

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχει κανένα νομικό κενό, ούτε «παραθυράκι». Ο Δήμος ούτε παραβίασε διαδικασίες ούτε υπερέβη τις αρμοδιότητές του.

Κατά συνέπεια, καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στην σημερινή Δημοτική Αρχή. Ούτε η αιρετή ηγεσία ούτε η υπηρεσιακή ιεραρχία φέρουν ευθύνη για την παρούσα κατάσταση.

Παράλληλα, ενισχύσαμε αποφασιστικά την Υπηρεσία Καθαριότητας:

• Από το 2020 έως το 2024, προσθέσαμε πέντε νέα οχήματα – αριθμός που δεν είχε φτάσει ούτε κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες (Καποδιστριακή και Καλλικρατική περίοδος).

• Προμηθευτήκαμε νέους κάδους απορριμμάτων και προχωρήσαμε σε συντηρήσεις σε όλα τα οχήματα του Δήμου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό στόλο.

• Πριν τις εκλογές, ενημερώσαμε πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες για την αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, — ύψους 1,3 εκ €/έτος — η οποία κρίθηκε απολύτως αναγκαία λόγω της επιβάρυνσης από τη διαχείριση και τη μεταφορά απορριμμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Καλλιρρόης.

Είναι σαφές ότι παρά την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας, με νέες τουριστικές μονάδες και παραθεριστικές κατοικίες και χιλιάδες επισκέπτες σε περιόδους αιχμής, όχι μόνο καλύψαμε τις ανάγκες, αλλά και ενισχύσαμε προληπτικά τις υποδομές καθαριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Πύλου-Νέστορος είναι ο 7ος μεγαλύτερος παραγωγός απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο πλέον απομακρυσμένος Δήμος της Μεσσηνίας από την Μονάδα Επεξεργασίας Καλλιρόης.

Η στάση σας, κ. Καφαντάρη, αποδεικνύει πολιτικό πανικό.

Απέναντι στις τεκμηριωμένες επιλογές μας, που βασίζονται στον νόμο, την επιστήμη και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας, επιλέγετε να επιστρατεύετε τυχοδιωκτική ρητορική και σκόπιμη παραπληροφόρηση, προσβάλλοντας τόσο τον τόπο μας όσο και τη νοημοσύνη των δημοτών μας.

Αντί να χτίζετε εντυπώσεις με καταγγελίες δίχως έρεισμα, δείξτε τον στοιχειώδη σεβασμό στην πραγματικότητα που εμείς διαμορφώσαμε με έργο.

Η αυτοδιοικητική ομάδα «Δίπλα στον Δημότη»:

• Δεν φοβήθηκε το πολιτικό κόστος.

• Δεν υπέκυψε σε συντεχνιακές εξαρτήσεις ή κομματικές σκοπιμότητες.

• Προασπίζεται σταθερά τα συμφέροντα των δημοτών και του τόπου.

Η διαφορά σε σχέση με άλλους Δήμους είναι ορατή με απλό μάτι: στο επίπεδο καθαριότητας, στην υποδομή, στην καθημερινή ανταπόκριση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο — είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης.

Είμαστε εδώ. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για έναν καλύτερο Δήμο, με σχεδιασμό και πρωτοβουλία – εκεί όπου άλλοι δεν τολμούν.

Όπου υπάρχουν παρενέργειες, η Δημοτική Αρχή παρεμβαίνει άμεσα και αποφασιστικά για την επίλυσή τους!

Ο Δήμος μας βρίσκεται σήμερα σε υψηλότατο επίπεδο παροχής υπηρεσιών, τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τους επισκέπτες του. Με διαφάνεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κάθε γωνιά του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Και το δηλώνουμε ξεκάθαρα:

Όχι μόνο δεν παραβιάσαμε καμία νομοθεσία, αλλά εφαρμόζουμε την πλέον υπεύθυνη και βιώσιμη πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή.

Έχοντας συμμάχους τους δημότες μας, την εργατικότητά μας, τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Προχωράμε Μπροστά, όχι πίσω”.