Αποκατάσταση της αλήθειας για την τιμολόγηση του νερού

Για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλία Κανάκη:

Η ανοχή έχει και όρια. Ο κ. Κανάκης, για ακόμη μια φορά, ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής ευπρέπειας, θεσμικής σοβαρότητας και – το κυριότερο – αλήθειας. Με ασύλληπτο θράσος και πρωτοφανή παραποίηση πραγματικών γεγονότων, επιχειρεί να στήσει πολιτικές εντυπώσεις πάνω σε ένα θέμα για το οποίο ο ίδιος φέρει ακέραια ευθύνη.

Για την πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών:

• Η ασκούμενη τιμολογιακή πολιτική στη Δ.Ε. Πύλου που εφαρμόζεται έως και σήμερα, βάσει της υπ’ αρ. 1/03-04-2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Π-Ν (ΑΔΑ: Β4ΡΟΟΕ3Υ-0ΙΑ).

• Για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες: Χιλιοχωρίων, Παπαφλέσσα, Νέστορος, Μεθώνης και Κορώνης μέχρι τις 31/12/2014 ίσχυαν διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές, όπως προβλεπόταν από τις αποφάσεις των πρώην Καποδιστριακών Δήμων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται τα εξής:

• Στη Δ.Ε. Πύλου: παραμένει σε ισχύ η απόφαση του 2012.

• Στις υπόλοιπες Δ.Ε.: Χιλιοχωρίων, Παπαφλέσσα, Νέστορος, Μεθώνης και Κορώνης: εφαρμόζεται η αρ. 250/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος (ΑΔΑ: 7ΔΤ0Ω1Β-ΓΣΥ), την οποία ψηφίσατε ΟΜΟΦΩΝΑ εσείς προσωπικά κ. Κανάκη ως επικεφαλής παράταξης, καθώς και ο τότε Δήμαρχος κ. Καφαντάρης.

Υπενθυμίζω ότι εγώ δεν συμμετείχα στα κοινά καθώς είχα αποχωρήσει από τη θέση ευθύνης μου από την 30/08/2014.

Μέχρι τότε, στην εκλογική μου περιφέρεια, τη Δ.Ε. Μεθώνης, τα τιμολόγια ήταν υψηλότερα, διότι – όπως πολύ καλά γνωρίζετε – τα τέλη είναι ανταποδοτικά και καθορίζονται από τη σχέση εσόδων-εξόδων κάθε Κοινότητας!

Η πραγματικότητα, όσο κι αν δεν σας συμφέρει είναι:

1. Ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Μεθώνης λειτουργούσε με υποδειγματική επιτυχία σε ύδρευση και αποχέτευση, με σημαντικά έργα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

2. Η Δ.Ε. Μεθώνης, της οποίας υπήρξα Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακών θεμάτων για 16 συνεχόμενα έτη, είχε υψηλότερα τέλη – και ανάλογου επιπέδου παροχές. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της ανταποδοτικότητας.

3. Ο διαχωρισμός που καταγγέλλετε σήμερα ήταν επιλογή δική σας και του κ. Καφαντάρη με την απόφαση του 2014. Εσείς στηρίξατε δύο χωριστές τιμολογιακές πολιτικές για τη Δ.Ε. Πύλου και τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.

4. Από το 2017, με την ενοποίηση των τιμολογίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου – Νέστορος εγκρίθηκε και νομοθετήθηκε επίσημα, με το ΦΕΚ 196/Β/30-01-2017.

Με δικές σας αποφάσεις διατηρήθηκαν και παραμένουν σε ισχύ έως σήμερα τόσο η απόφαση του 2012 όσο και η απόφαση του 2014, χωρίς καμία αλλαγή. Η τιμολογιακή πολιτική ενοποιήθηκε στο σύνολο του Δήμου Πύλου – Νέστορος και συνεχίστηκε όπως είχε διαμορφωθεί, με τη δική σας συναίνεση!

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οπότε και ανέλαβε η παράταξη «Δίπλα στο Δημότη», δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης. Σεβαστήκαμε απόλυτα τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπισε η χώρα: πανδημία, η ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, η παρατεταμένη ανομβρία λόγω κλιματικής αλλαγής.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου-Νέστορος καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στο πολύτιμο αγαθό του νερού για όλους, χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς πολιτικά παιχνίδια.

Αντί να αναπαράγετε ψεύδη και να παριστάνετε τον τιμητή των πάντων, αναλογιστείτε τον δικό σας ρόλο στη διαμόρφωση της κατάστασης που σήμερα καταγγέλλετε.

Είναι αδιανόητο να καταγγέλλετε αυτό που οι ίδιοι συνδιαμορφώσατε. Αυτό δεν λέγεται πολιτική αντιπαράθεση. Λέγεται πολιτική υπονόμευση!

Όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, θα φέρουμε προς ψήφιση επικαιροποιημένη πρόταση τιμολογιακής πολιτικής, βασισμένη:

• Στην αρχή της ανταποδοτικότητας,

• Στη δίκαιη κατανομή του κόστους ανά Κοινότητα,

• Στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων,

• Και όχι σε λαϊκίστικες κραυγές εντυπωσιασμού!

Κύριε Κανάκη, αρκετά με την υποκρισία, τις θεατρικές κορώνες και τις σκιές που επιχειρείτε να ρίξετε στη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για τον Δήμο μας.

Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι πεδίο πολιτικού θεάτρου, αλλά προσφοράς και αλήθειας.

Κλείνοντας, απευθύνομαι στους πολίτες του Δήμου Πύλου – Νέστορος:

Δεν διαχωρίζουμε τους δημότες μας σε «πρώτης» και «δεύτερης» κατηγορίας.

Εργαζόμαστε με συνέπεια, διαφάνεια και ευθύνη.

Εργαζόμαστε με αίσθημα ευθύνης και διαφάνειας για έναν ενιαίο, σύγχρονο και ισότιμο Δήμο.