Ποτίστρες για ζώα συντροφιάς σε καταστήματα της Καλαμάτας

Οπως ενημερώνει ο Δήμος,αναγνωρίζοντας ότι η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή νερού στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, είναι θεμελιώδης για την ευζωία και την ευημερία τους, συνεργάστηκε με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας “Ο Ερμής” και τοποθέτησε σε κεντρικά, αλλά και περιφερειακά σημεία της πόλης ποτίστρες για αδέσποτα, αλλά και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

Οι ποτίστρες τοποθετήθηκαν σε καταστήματα, τα οποία προσφέρθηκαν εθελοντικά και ανέλαβαν τη χορήγηση καθαρού νερού στις ποτίστρες και τη διατήρησή τους σε εμφανή σημεία, ώστε να έχουν πρόσβαση τα ζώα συντροφιάς.