Ενας στους δέκα οδηγούς δικύκλων δεν φορά κράνος στη Μεσσηνία

Αυτό έδειξε ο εβδομαδιαίος απολογισμός δράσεων της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» που έχει επιδοθεί το τελευταίο τρίμηνο η Ελληνική Αστυνομία.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν 130 παραβάσεις (117 σε οδηγούς και 13 σε συνεπιβάτες) την περασμένη εβδομάδα από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου, ενώ έγιναν 1.262 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων.

46 κλήσεις την περασμένη εβδομάδα

Στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκαν οι περισσότεροι έλεγχοι, 488 τον αριθμό, και ο απολογισμός ήταν 46 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν κράνος. Αποδεικνύεται δηλαδή πως κάτι παραπάνω από ένας οδηγός δικύκλου στο νομό δεν φορά κράνος στις μετακινήσεις του, με την συντριπτική πλειοψηφία να έχει συμμορφωθεί και να φορά προστατευτικό κράνος για ασφαλή οδήγηση.

Στη Μεσσηνία ο αριθμός των οδηγών που φορούν κράνος έχει αυξηθεί σημαντικά, μιας και την εβδομάδα από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου είχαν βεβαιωθεί 68 κλήσεις και τις δύο προηγούμενες από 67 παραβάσεις ανά εβδομάδα. Οι περισσότερες παραβάσεις την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν στην Κορινθία, 51 τον αριθμό, στην Αργολίδα είχαμε 23 κλήσεις και σε Αρκαδία και Λακωνία από 5 μόνο κλήσεις.

