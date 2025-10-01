Λάρισα: Νεκρός 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά ψάχνοντας λίρες (βίντεο)

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει χθες στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαρύτατα τραυματισμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο 53χρονος στο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες, ωστόσο στο τελικό στάδιο βγαίνοντας από τη σήραγγα οι διασώστες παρατήρησαν επιδείνωση της κατάστασής του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, όπου τέσσερα άτομα φέρεται να αναζητούσαν λίρες, σκάβοντας μια αυτοσχέδια υπόγεια στοά, μήκους περίπου 22-25 μέτρων.

Σύμφωνα με τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας αρχιπύραρχο, Αναστάσιο Καρατζά η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Στο σημείο είχαν κατασκευαστεί στοές, ενώ οι διασώστες διαπίστωσαν πως είχαν κατασκευαστεί υποστυλώματα και σύστημα εξαερισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρατζάς οι διασώστες διατηρούσαν επαφή με τον εγκλωβισμένο άνδρα μέχρι και λίγα λεπτά πριν βγουν στην επιφάνεια του εδάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των Αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Πηγή: www.zougla.gr