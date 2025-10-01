Ολοκληρώθηκαν οι στερεωτικές εργασίες στο διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων

Οι εργασίες αφορούσαν σύστημα περίδεσης με ανοξείδωτα συρματόσχοινα, στεγάνωση στέψης λιθοδομών με στρώση τσιμεντοκονίας, αρμολόγημα στέψης λιθοδομών με κονίαμα και κατασκευή εμπειρικών διατάξεων από δομική ξυλεία στα παράθυρα του κτηρίου για την άρση της παραμόρφωσής τους, με στόχο την διάσωσή του.

Μετά την αναμενόμενη έγκριση των σχετικών μελετών από το ΥΠΠΟ, σχεδιάζεται η άμεση ένταξη του μνημείου σε χρηματοδοτικό έργο αποκατάστασης και επανάχρησής του ως μουσειακού χώρου και εστία πολιτισμικών εκδηλώσεων.

Πρόκειται για κτήριο που αποτέλεσε το αρχηγείο Εθνικής Αντίστασης Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Νότιας Μεσσηνίας που είχε αφεθεί στην φθορά του χρόνου για περισσότερο από μισό αιώνα.

Να σημειωθεί πως τον Απρίλιο του 2024 ο Δήμος Πύλου-Νέστορος αποφάσισε την καθιέρωση του εν λόγω μνημείου ως τόπου εορτασμού των εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, την 9η Μαΐου κάθε έτους.