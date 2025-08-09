Ο διευθυντής της ΣΑΕΚ στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Το οδοιπορικό ενημέρωσης στους Δήμους της Μεσσηνίας συνεχίζει με συνέπεια, ο διευθυντής της Σχολής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Καλαμάτας Χαράλαμπος Κοτσογλανίδης.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, επισκέφθηκε πρόσφατα περιοχές του Δήμου, μεταξύ των οποίων την Πύλο, τη Μεθώνη, τη Φοινικούντα, την Κορώνη, το Χαρακοπιό, το Βασιλίτσι, τη Χρυσοκελλαριά και άλλες κωμοπόλεις.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο κ. Κοτσογλανίδης είχε ουσιαστικές συναντήσεις με τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, με εκπροσώπους τοπικών φορέων και συλλόγων, καθώς και με πολίτες, προκειμένου να τους ενημερώσει για το έργο της ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ Καλαμάτας και τις νέες ειδικότητες, που πρόκειται να λειτουργήσουν κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν ιδιαίτερα θερμή, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τις δυνατότητες που προσφέρει η ΣΑΕΚ στους νέους και στις νέες της περιοχής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με απόφοιτους της σχολής, οι οποίοι σήμερα διαπρέπουν στον επαγγελματικό τους χώρο και εξέφρασαν τη διάθεση να ενημερώσουν φίλους και συγγενείς για τις νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.