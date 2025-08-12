Διαβούλευση για πολεοδόμηση σε Μπούκα και Μαυρομμάτι Παμίσου

Οπως ανακοινώνει το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου, “στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών ΠΟΕ1 και Μπούκα του Δήμου Μεσσήνης (εφεξής Σχέδιο), σας γνωρίζουμε ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό σύνδεσμο

https://www.messini.gr/beinformed/announcements/anartisi-tis-smpe-ton-perioxon-poe1-kaibouka-dimou-messinis.html?item_id=4782 τον οποίο σας γνωστοποιούμε με το παρόν και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ειδικότερα παρακαλούνται:

I. Οι δημόσιες αρχές του πίνακα αποδεκτών λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της ΣΜΠΕ από

τον προαναφερόμενο διαδικτυακό σύνδεσμο, να διατυπώσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους εγγράφως τη γνώμη τους και να τις διαβιβάσουν στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr), εντός προθεσμίας 35 ημερών από την παραλαβή του παρόντος.

II. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της ΣΜΠΕ από τον προαναφερόμενο διαδικτυακό σύνδεσμο να γνωμοδοτήσει μέσα σε προθεσμία 35 ημερών από την παραλαβή του παρόντος και να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητείται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία της ΣΜΠΕ, ζητώντας σε περίπτωση που χρειαστεί, έντυπο αντίγραφο της μελέτης από την αρχή σχεδιασμού (Δήμος Μεσσήνης, email: mroumeliotou@messini.gr), η οποία οφείλει να το παράσχει άμεσα.

III. Ο Δήμος Μεσσήνης, ως αρχή σχεδιασμού του Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της 1ης σχετικής κ.υ.α., να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ή με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες χωρικής

εμβέλειας ίδιας ή μεγαλύτερης της έκτασης του Σχεδίου για την έναρξη της διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι, το ενδιαφερόμενο κοινό δύναται να διατυπώσει τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr) μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 35 ημερών και ανεξάρτητα από το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις και απόψεις, η Υπηρεσία μας δύναται να προχωρήσει στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου - λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό – και να προβεί στην περιβαλλοντική έγκριση ή μη

του Σχεδίου.

