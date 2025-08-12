Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας: Ερωτήσεις για προβλήματα σε σχολικά συγκροτήματα

1) Η πρώτη έχει θέμα “την επίλυση των πολλών προβλημάτων που παρουσιάζει το σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ (1ο, 2ο, Εσπερινό, 1ο ΕΚ) Καλαμάτας επί της οδού Κρήτης”.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “μετά από επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ επί της οδού Κρήτης και την απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς, θα ήθελα με την παρούσα ερώτηση να λάβω απαντήσεις για τις ενέργειες, στις οποίες πρόκειται να προβεί η δημοτική αρχή, εντός των καλοκαιρινών διακοπών των μαθημάτων, προκειμένου να επιλυθούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος”.

Συγκεκριμένα, η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Καλαμάτας ζητεί απαντήσεις για: “Την κατασκευή νέων αιθουσών (ή και νέας πτέρυγας) σε υπάρχοντα χώρο του σχολείου, που να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες. την επείγουσα κατασκευή επαρκών τουαλετών για όλο το προσωπικό. Η ύπαρξη μιας τριτοκοσμικής τουαλέτας για πενήντα καθηγήτριες είναι ντροπή! Την αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και αποκατάσταση λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια. Πολλά από τα θερμαντικά σώματα δεν αποδίδουν καθόλου θερμότητα λόγω της παλαιότητάς τους! Τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των εργαστηρίων και την αναβάθμιση της ηλεκτρικής παροχής του σχολείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σύνδεσης και λειτουργίας νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και να μην επαναληφθούν οι συνεχείς διακοπές ρεύματος όπως την προηγούμενη σχολική χρονιά!

Την αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών, καμένων φωτιστικών, την ενίσχυση της περίφραξης, επισκευές σε επιχρίσματα και βαψίματα του σχολικού συγκροτήματος. Η τακτική, βάφω μόνο την μπροστινή όψη του κτιρίου και αφήνω την πίσω στα χάλια της, είναι απαράδεκτη! Την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του ανελκυστήρα που υποτίθεται πως τον φτιάχνει η εταιρεία και πάλι όμως δε λειτουργεί! Την πραγματοποίηση του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου καθώς και την λειτουργία σύγχρονης εγκατάστασης πυρασφάλειας”.

Υπενθυμίζει πως “τα παραπάνω προβλήματα έχει θέσει σε συνάντησή του με τον δήμαρχο και το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας από την αρχή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς”.

2) Η δεύτερη αφορά την κατάσταση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας:

Επισημαίνει πως “το Ειδικό Νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας” και προσθέτει, μεταξύ άλλων: “Τη φετινή χρονιά το Νηπιαγωγείο λειτούργησε με 16 μαθητές χωρισμένους σε 3 τμήματα και 12 άτομα προσωπικό. Διαθέτει 2 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, μία εσωτερική αίθουσα χωρισμένη με γυψοσανίδα η οποία χρησιμοποιείται ως γραφείο, αίθουσα λογοθεραπείας και αποθηκευτικός χώρος, και προαύλιο χώρο. Το Νηπιαγωγείο χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα αυτούς τους χώρους και όλοι οι υπόλοιποι μοιράζονται με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο όπως η αίθουσα εκδηλώσεων, η αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ο παιδότοπος. Οι συνθήκες που επικρατούν είναι αναντίστοιχες των αναγκών, καθώς μία θεραπευτική αίθουσα η οποία είναι εσωτερική και δεν διαθέτει παράθυρο έπρεπε να φιλοξενήσει τη λογοθεραπεύτρια. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες δεν υπήρξε κάποια αίθουσα. Γενικά η διαρρύθμιση του σχολικού κτιρίου δεν είναι χρήσιμη για τη λειτουργία νηπιαγωγείου.

Σημαντικό εμπόδιο αποτελούν οι τουαλέτες, οι οποίες δεν απευθύνονται καν σε παιδιά νηπιακής ηλικίας αλλά σε ενήλικες, ενώ δεν είναι καν προσβάσιμες από ΑΜΕΑ! Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν σωστά προγράμματα αυτονομίας κι εκμάθησης τουαλέτας.

Μεγάλη δυσκολία αποτελεί το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο κτίριο δεν υπάρχει κουζίνα αλλά ακόμη και για νερό χρειάζεται το όλοι να μεταβούν στο δίπλα κτίριο, όπου βρίσκεται η κοινόχρηστη κουζίνα.

Τέλος, την επόμενη σχολική χρονιά, το σχολείο δύναται να αποτελείται από 4 τμήματα, χωρίς να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός αιθουσών διδασκαλίας, ενώ δεν θα διαθέτει καν γραφείο προκειμένου να γίνονται ραντεβού με γονείς”.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

“Τι προτίθεται να κάνει η δημοτική αρχή για να λειτουργήσει με όλα τα τμήματα που προβλέπονται και όλες τις υλικοτεχνικές υποδομές (π.χ αίθουσες, τουαλέτες, κουζίνα κλπ.) τη νέα σχολική χρονιά; Τι σχεδιάγραμμα έχετε για να μετεγκατασταθεί το συντομότερο το Ειδικό Νηπιαγωγείο σε ένα κατάλληλο κτίριο που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των μαθητών. Τι πρόκειται να γίνει με την χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του σχολείου. Καμία οικονομική επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. Σε τι κατάσταση είναι το νηπιαγωγείο σε σχέση με τον προσεισμικό έλεγχο , την πυρασφάλεια και την καταλληλότητα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού;”.